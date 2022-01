Vaccineekspert: - Beslutningen er ikke blevet nemmere

Det er endnu svært at sige, om det giver mening at give fjerde stik til danskere, siger ekspert

Der er stadig svært at sige, om et fjerde stik kan blive nødvendigt herhjemme, efter at et foreløbigt studie fra Israel viser, at et fjerde stik ikke beskytter fuldstændigt mod omikron.

Det mener professor i vaccinedesign på Københavns Universitet Camilla Foged.

- Den nyhed, der kom i går, gør os ikke ret meget klogere. Det er for lidt information til at kunne lave en sundhedsfaglig vurdering, om der er behov for et fjerde stik. Jeg vil nødigt tage en beslutning om et fjerde stik ud fra den nuværende information, siger Camilla Foged til Ekstra Bladet.

Der skal derfor mere viden til om et fjerde stiks eventuelle effekt, før der kan være nogen sundhedsfaglig begrundelse for at give det fjerde stik til raske danskere.

Herhjemme har myndighederne indtil videre tilbudt fjerde stik til de allermest sårbare, og det giver god mening, mener eksperten.

- For dem tæller et fjerde stik mere som en 'booster', fordi de ikke reagerer kraftigt på de første tre stik, så for dem er det fint nok, men for andre er der ikke nok data.

Søren Brostrøm fortalte på et pressemøde tidligere på måneden, at alle særligt sårbare vil få tilbudt et fjerde stik

Folk kan blive trætte af vaccine

Der kan ifølge vaccineeksperten også være en anden god grund til at sikre sig, at et fjerde stik vil have en positiv effekt.

- Jeg er lidt bekymret for, hvis man vælger at give fjerde stik, at folk begynder at blive trætte af vacciner, og at man så ikke gider at tage fjerde stik, siger Camilla Foged og fortsætter:

- Der skal være dokumentation for, at fjerde stik har en effekt. At den enkelte får noget ud af at få et fjerde stik, ellers får man jo bare bivirkningerne, og så er der et etisk problem med at give en vaccine. Så på baggrund af nyheden fra Israel, er beslutningen ikke blevet nemmere.