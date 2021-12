Vaccineekspert: Vigtigt at takke ja til tredje stik

Hvor stor en procentdel af danskerne skal vaccineres for at opnå flokimmunitet?

Camilla Foged

Beregninger viser, at 86% af danskerne skal være immune, for at vi opnår flokimmunitet. Vaccinerne har ikke en effekt på 100 procent - den er måske cirka 80 procent i gennemsnit. Derfor skal en meget stor del af danskerne være vaccineret, for at vi ikke har stigende smittetal. Det ideelle er at have et kontakttal, der er under 1, så epidemien ikke udvikler sig. Reelt betyder det, at vi skal vaccinere alle, der vil lade sig vaccinere, også børn. Desuden skal vi også sørge for, at så mange så muligt er revaccinerede. Dem, der har haft covid-19, tæller også med i dem, der er immune, men de udgør maks. 15 procent. Den nuværende immunitet i befolkningen har sundhedsstyrelsen anslået til 63,5 procent.