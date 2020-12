Vaccinen er ankommet til SSI

Vaccinen mod coronavirus fra Pfizer og BioNTech er tidligt lørdag morgen ankommet til Statens Seruminstitut (SSI) på Amager.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, der har fanget billeder af varevognen fyldt med vacciner.

Billederne viser blandt andet, hvordan varevognen bliver fulgt af politi.

Skal fordeles

På varevognen er der påklistret illustrationer af pingviner og teksten 'Temperatur controlled express transport', hvilket vidner om, at vaccinen skal opbevares ved kolde temperaturer.

Første levering af vacciner består af 9750 doser og skal lørdagen igennem fordeles til resten af landet. Man forventer, at de første stik vil blive sat søndag morgen klokken 09.00.

Doserne skal fordeles mellem fem forskellige plejehjem; Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade i Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense.

Herefter vil nogle personer fra frontpersonalet såsom sygeplejersker i regionerne også blive vaccineret.

Den første leverance på 9750 vaccinedoser er nok til at vaccinere knap 5000 danskere. Det skyldes, at hver person skal have to skud med tre ugers mellemrum.

I den kommende uge ventes der at blive leveret yderligere 38.025 vaccinedoser. I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen.

2,6 millioner

Danmark har lagt billet ind på at købe vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres med vaccinen.

Desuden vil Danmark købe yderligere 2,6 millioner doser af coronavaccinen. Den forventes dog først at kunne blive leveret i marts eller april 2021.

Coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech er den første, der er godkendt til brug i EU. USA, Canada og Storbritannien er allerede i gang med at give vaccinen.

Men EU har ventet på godkendelsen fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Her blev den godkendt 21. december efter pres for at få processen gjort hurtigere.

Det er frivilligt at lade sig vaccinere, men målet er, at alle danske borgere over 18 år får tilbud om vaccinen.

EU-Kommissionen har på vegne af medlemslandene indgået forhåndsaftaler med flere andre selskaber, der arbejder på at udvikle en coronavaccine og har haft lovende resultater.

Men det er altså kun Pfizer/BioNTech-vaccinen, der indtil videre er godkendt til brug i EU.

