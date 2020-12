Vaccinen først helt effektiv om en måned

Alle jubler over den længe ventede coronavaccine, som er på vej mod Danmark.

I går blev den endelig godkendt i EU, og efter planen stikkes der løs i Danmark senest 27. december - altså om mindre end en uge. Først i køen står de mest udsatte: ældre på plejehjem, ældre i risikogrupper og dem, der passer dem.

Men hvordan vil det foregå i praksis, og hvor effektivt beskyttet er man efter vaccinen?

Det har Ekstra Bladet forsøgt at få svar på fra Sundhedsstyrelsen siden sidste uge. Via mails og opkald har vi stillet spørgsmål til styrelsen om, hvordan og hvornår vaccinen vil virke, når den er sprøjtet ind i kroppen på den første dansker.

Brostrøm med uld i mund

Først i dag kom et svar på mail fra Sundhedsstyrelsen: De svarer, at det er for tidligt at svare på!

Styrelsen henviser derudover til en pressemeddelelse udsendt sent i aftes, hvor direktør Søren Brostrøm temmelig ukonkret udtaler:

Søren Brostrøm forventer, at se en effekt af vaccinationerne, men er ikke konkret i sin udmelding. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Vi forventer, at vi relativt hurtigt kan se en effekt på, hvor mange der bliver smittet med covid-19 i de risikogrupper, som først får vaccinen.

- Der er alvorlige udbrud på flere plejehjem og blandt de allerældste, og dér tror vi, at vi vil se en effekt, når vi går i gang med vaccinationerne.

Effekt efter en måned

Ekstra Bladet har derfor stillet adjungeret professor ved klinisk institut på Aarhus Universitetshospital Jørgen Eskild Petersen de samme spørgsmål. Her er heldigvis noget mere konkrete svar at hente.

- Ligesom med andre vacciner får man to stik. Det første kalder vi en 'primer', og efter to-tre uger får man andet stik, der er en 'booster'. Syv til ti dage efter andet stik vil man have opnået fuld effekt af vaccinen, siger Jørgen Eskild Petersen. Det vil altså sige, at man kan regne med at være dækket af den 95 procent sikkerhed, som vaccinen lover, en måned efter første stik i armen.

Virker i 6, 12 eller 24 måneder

Jørgen Eskild Petersen forklarer, at selvom teknologien med den såkaldte rna er ny, er kroppens og immunforsvarets reaktion på den den samme, som vi kender fra allerede kendte vacciner.

- Det er ikke levende virus, vi sprøjter ind, som man gør med f.eks. mæslinger og gul feber. Derfor får man ikke selve virus sprøjtet ind, så man kan godt tage imod den, selvom man har nedsat immunforsvar eller får immundæmpende medicin. Der er ingen risiko ved det, man kan højst risikere at se lidt mindre effekt af vaccinen, altså at man har færre antistoffer i blodet efter vaccinationen end andre

Ifølge Jørgen Eskild Petersen forventer man en effekt på i hvert fald seks måneder og højst sandsynligt også mere.

- Man har af gode grunde ikke kunnet konkludere det endnu, men den vil i hvert fald virke i seks måneder på mennesker med et normalt immunforsvar. Og det vil undre mig meget, hvis den ikke også virker i 12 måneder.

- Hvis man efter 12 måneder stadig kan måle et højt antal antistoffer i blodet, vil man nok regne med, at den også kan virke i 24 måneder, siger han.

På forkant med mutationer

Og selvom virus skulle mutere til en variant, der ikke responderer lige godt på den nuværende vaccine, vil man formentlig kunne følge med og rette vaccinen til, så vi stadig er skridt foran virus.

- Den situation kender vi jo fra influenza, der også muterer hvert år, siger Jørgen Eskild Petersen.

Det forventes, at op til 250.000 danskere vil blive vaccineret i løbet af de to første måneder af det nye år. De, der får tilbudt vaccinen i første omgang, vil blive kontaktet af deres læge, arbejdssted eller kommunen. Øvrige borgere vil få brev i eboks, når de tilbydes at blive vaccineret. Der er frit valg, om man ønsker at tage imod vaccinen.

Den første godkendte vaccine er udviklet og produceret af virksomhederne Pfizer og BioNTech.

