Vaccinepas på vej til Danmark

Der er et vaccinepas på vej til danskerne.

Sundheds- og Ældreministeriet arbejder nemlig på et corona-vaccinepas, som forventes klar her i begyndelsen af 2021.

Det skriver ministeriet i et skriftligt svar til DR.

Det danske vaccinepas kommer til at være en print selv-løsning på sundhed.dk.

Dokumentation på rejse

I første omgang regner ministeriet med, at det vil blive aktuelt at bruge for danskere, som skal rejse ind i andre lande.

'Det er forventningen, at der kan være krav fra andre lande om forevisning af vaccine-dokumentation ved indrejse. Her kan et dansk vaccinepas bruges', skriver ministeiret til DR.

Kurven knækket

Udmeldingen fra ministeriet kommer samtidig med, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag skriver, at det er lykkedes Danmark at få styr på smittekurverne for coronavirus, i et opslag på Facebook.

Samtidig minder han danskerne om, at det er vigtigt fortsat at efterleve restriktionerne. Han henviser blandt andet til afstandskravet, som fredag bliver udvidet fra en meter til to meter.

'Tiltagene virker, og vi kan se, at vi har tøjlet smittekurverne. Derfor er det helt afgørende, at vi alle holder fast nu. Meget vigtigt: Ingen må tolke, at smitten går ned, som et signal om, at vi skal slippe grebet og bløde op på vores efterlevelse af restriktioner og anbefalinger'.

'Vi må og skal længere ned i smittetal og antal indlagte', skriver Magnus Heunicke på Facebook.