Vaccineproducent advarer EU-lande mod tøven

Den administrerende direktør i den amerikanske biotekvirksomhed Moderna advarer tirsdag europæiske lande om, at forhalinger af forhandlinger om leveringer af en ny lovende covid-19 vaccine vil medføre forsinkelser i leveringerne af den.

Han siger, at lande, der har underskrevet aftaler, vil blive prioriteret.

- Det står klart, at en udsættelse ikke vil begrænse den totalt mængde, men det vil forsinke leveringerne, siger Stephane Bancel, som er topchef i Moderna.

EU-Kommissionen ønsker at nå frem til en aftale med Moderna om at få leveret millioner af doser af dets covid-19 vaccinekandidat til en pris på under 25 dollar (mindre end 157 kroner) per dosis. Det sagde en EU-kilde, der er involveret i forhandlingerne, til Reuters mandag.

95 procent effektiv

Moderna oplyste mandag, at dens kandidat til vaccinen er 95 procent effektiv med at beskytte folk mod coronavirus, hvilket har øget håbet om at få afsluttet pandemien. Pfizer offentliggjorde lignende resultater i sidste uge om medicinalvirksomhedens kandidat til en vaccine.

Bancel, der er franskmand, siger, at USA allerede har reserveret 100 millioner doser siden begyndelsen af august, og adskillige millioner doser er nu oplagret, mens der ventes amerikanske godkendelser. Disse kommer formentligt i december.

Lægemiddelstyrelsen oplyste mandag, at Den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, har påbegyndt en løbende vurdering af data fra forsøgene, som Moderna har udført. Den samme proces har man sat i gang med data fra firmaerne AstraZeneca samt BioNTech og Pfizer, der også har mulige kandidater til en coronavaccine.

Data fra de indledende undersøgelser er dog ikke i sig selv tilstrækkelige for at EMA kan vurdere, hvorvidt en vaccine er sikker, men der bliver løbende lavet yderligere vurderinger.

De aftaler, der hidtil er indgået med vaccinefirmaer, er under betingelse af, at de givne vacciner virker.

Har drøftet 80 millioner doser

Hen over sommeren førte Moderna drøftelser med EU-Kommissionen om levering af 80 millioner doser af vaccinen, men ingen kontrakt er indgået, siger Bancel fra sit selskabs hovedkvarter i Cambridge, Massachusetts.

Moderna, som har udviklet vaccinen i samarbejde med USA's Nationale Sundhedsinstitut, har indgået aftaler om leveringer til Canada, Japan, Israel, Qatar og Storbritannien, oplyser Bancel.

Ifølge Moderna forventer man at være i stand til at producere 500 millioner doser af vaccinen om året, og at det tal i 2021 er oppe på én milliard på et år.

FAKTA: EU-lande har lagt billet ind på flere coronavacciner Det amerikanske biotekselskab Moderna er ved at udvikle en coronavaccine, som har vist en effektivitet på 94,5 procent i beskyttelsen mod virusset. Det oplyser selskabet mandag. EU-landene har eller er på vej til at indkøbe vacciner fra en række selskaber, hvis vaccinerne ender med at komme på markedet. Læs mere her: * BioNtech/Pfizer: Var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i mere end 90 procent af tilfældene. Studiet begyndte i juli og har over 43.000 deltagere. Pfizer ventes at søge om en nødgodkendelse i USA tredje uge af november. EU har onsdag underskrevet en kontrakt om levering af 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner. * AstraZeneca: Vaccinen testes i øjeblikket i tredje og sidste fase med op mod 50.000 testpersoner. EU har lagt billet ind på 300 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner. * Sanofi/GSK: Vaccinen testes i øjeblikket i fase 1 og 2. EU har sikret sig 300 millioner doser. * Johnson & Johnson: Fase 3-forsøg blev indledt i september på op mod 60.000 testpersoner. EU har sikret sig 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner. Derudover er EU i dialog med to andre medicinalvirksomheder: * Moderna: Vaccinen testes i øjeblikket i fase 3 med 30.000 testpersoner. I de indledende undersøgelser har den vist en effektivitet på 94,5 procent. EU forhandler med Moderna om køb af 80 millioner doser og mulighed for yderligere 80 millioner. * CureVac: Forventer at indlede fase 3-forsøg hen mod slutningen af året. Selskabet venter selv at have en godkendelse næste sommer. EU ventes at underskrive en kontrakt på køb af 225 millioner doser. Kilder: Lægemiddelstyrelsen, EU-Kommissionen, virksomhederne. Vis mere Luk

30.000 deltagere

Omkring 30.000 personer har deltaget i de kliniske test i USA. Halvdelen af deltagerne fik to doser af vaccinen med fire ugers mellemrum.

Den anden halvdel af deltagerne fik placebo, et ikke virksomt stof. Den foreløbige analyse blev foretaget blandt de første 95 deltagere, der udviklede symptomer på covid-19.

