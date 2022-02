Vaccineprotest i Canada: - Farlig demonstration

En i forvejen omfattende demonstration i den canadiske hovedstad, Ottawa, ventes lørdag at vokse sig endnu større.

Det oplyser politiet og arrangørerne af protesterne.

Demonstrationerne er anført af lastbilchauffører, der er utilfredse over, at de er blevet pålagt at være vaccinerede mod coronavirus.

Lørdag forventer politiet, at op mod 2000 demonstranter vil tilslutte sig de hundredvis af demonstranter, der allerede er til stede i Ottawa. Derudover ventes cirka 1000 personer at samle sig i en moddemonstration.

Det giver panderynker hos politiet i hovedstaden.

The Freedom Conwoy er kørt til landets hovedstad fra Vancouver i det vestlige Canada. Foto: Ritzau Scanpix

- Det udvikler sig til en mere og mere ustabil og farlig demonstration, siger Ottawas politichef, Peter Sloly, på et pressemøde.

Tusindvis af indbyggere i Ottawa har klaget over trusler og chikane fra demonstranterne. De har angiveligt blandt andet holdt nogle borgere vågne om natten med højlydte dyt fra deres lastbiler.

En online underskriftsindsamling, der opfordrer myndighederne til at tage affære, er blevet bakket op af omkring 40.000 personer.

Demonstrationerne har hidtil været nogenlunde fredelige. Tre personer er i alt blevet anholdt under den uge lange protest. Foto: Ritzau Scanpix

Demonstranterne har dog ikke i sinde at trække sig.

- De kommer ikke til at kunne gemme os væk, siger Jim Torma, der er med til at arrangere protesterne og udtaler sig på vegne af demonstranterne.

Han tilføjer, at de 'kommer til at være helt oppe i hovedet på politikerne, så længe det kræves' for at tvinge en lempelse af coronatiltagene igennem.