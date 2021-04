Vacciner har hjulpet ældre fra mest til mindst smittede

Sammenlignet med tidligere er der i dag mindre smitte blandt ældre borgere.

Det kommer som en effekt af, at mange i den ældre befolkningsgruppe enten er færdigvaccinerede eller har påbegyndt vaccination mod coronavirus.

Det fortæller Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi begynder at kunne se, at der ikke er så meget smitte blandt de ældste aldersgrupper, og tilskriver det, at en stor del af dem har taget i mod vaccinationstilbuddet, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Effekten kan ses ved, at det ved årsskiftet var blandt personer på 80 år eller derover, at smitten var mest udbredt.

Nu, hvor over 90 procent af den aldersgruppe er vaccineret, kan man se, at det er den aldersgruppe, hvor der er færrest nye smittede.

- Udviklingen er særlig interessant, når vi sammenligner med de yngre aldersgrupper, der endnu ikke er vaccineret, og hvor smitten ikke er lige så markant faldende.

- Det tegner rigtig godt for vores muligheder for snart at komme tilbage til noget, der ligner en mere normal hverdag, siger Søren Brostrøm.

I mere end fire måneder har de danske myndigheder nu været i færd med at vaccinere befolkningen. Indtil videre er over 1,2 millioner borgere vaccineret.

Det betyder også, at man i vaccinationsindsatsen er ved at nå igennem de første ni ud af ti målgrupper.

De første ni målgrupper, som har fået tilbud om vaccination, har været personer, som har været i særlig risiko for at blive alvorligt syge af corona. Det kan være på grund af sygdom eller alder.

Også frontpersonalet i sundheds-, ældre- og socialsektoren har været særligt prioriteret.

Den tiende målgruppe er personer i alderen 64-16 år, som er den største af målgrupperne.

- Det går rigtig godt med udrulningen af vaccinationen, og nu har hovedparten af personer over 65 år fået tilbud om vaccination.

- Vi kan se i vores data, at 71 procent af dem er blevet vaccineret eller har bestilt tid og bliver vaccineret inden længe. Inden for kort tid vil vi tage hul på den sidste målgruppe.

- Det er en vigtig milepæl, at vi kan begynde at afrunde vaccinationsindsatsen af de første ni målgrupper og starte på at tilbyde vaccination til den brede del af befolkningen, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen bemærker, at der stadig vil være mulighed for, at nytilkomne i målgrupperne kan blive tilbudt vaccination.

Det betyder for eksempel, at nye tilflyttere på plejehjem, der ikke er vaccineret, fortsat vil få tilbud om vaccination.