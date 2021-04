- Vaccinerede med AstraZeneca skal ikke længere være bekymrede

Danskere, der har modtaget første stik af covid-19-vaccinen fra AstraZeneca, skal ikke længere være bekymret for, at de kan få alvorlige bivirkninger som følge af vaccinen.

Det er meldingen torsdag fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Vi kan se, at risikoen for de alvorlige bivirkninger i forbindelse med vaccinationen forventes at være størst inden for ca. 7-10 dage, den er ganske lille efter 14 dage og helt væk efter 21 dage. Vi kan også se, at der ikke ser ud til at være senere tilfælde af svære blodpropper. Derfor vurderer vi, at de nuværende personer i Danmark, der er vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, ikke længere behøver at være bekymrede for at få disse sjældne bivirkninger, lyder det fra Brostrøm i en pressemeddelelse.

Han fortæller samtidig, at de 150.000, der har fået første stik, har fået god beskyttelse mod covid-19 takket være vaccinen.

Bekræfter dansk forbehold

Anledningen til beskeden fra Brostrøm er en opfølgning fra Sundhedsstyrelsen på onsdagens udmelding fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om, at de kan se en mulig forbindelse mellem sjældne, usædvanlige blodpropper og vaccinen fra AstraZeneca.

EMA ser fare for blodpropper ved AstraZenecas vaccine

Ifølge Sundhedsstyrelsen bekræfter udmeldingen fra EMA, at det var fornuftigt at lave nærmere undersøgelser af vaccinen og de mulige bivirkninger.

Vaccinen er stadig på pause i Danmark, og det vil den foreløbig fortsætte med at være. Sundhedsstyrelsen forventer at melde yderligere ud i næste uge.

- Vi afventer at få de danske resultater også, og forventer at komme med en udmelding i næste uge på baggrund af den viden, vi har fået opbygget, siger Søren Brostrøm.

Sverige vil stadig kun vaccinere de ældste med AstraZeneca

Lægemiddelstyrelse afviser at give AstraZeneca-anbefaling

Uvis plan for stik to

Sundhedsstyrelsen har samlet en ekspertgruppe, som ser nærmere på de mulige bivirkninger. Beslutningen om, hvorvidt man skal genoptage brugen af vaccinen afventer resultatet af de danske undersøgelser.

Planen for de 150.000 personer, som har fået første stik med vaccinen, afventer også de danske undersøgelser, hvorfor det endnu er uvist, om de skal have stik nummer to på et senere tidspunkt, eller om de skal have en anden vaccine i stedet for.

AstraZeneca: Vi undersøger de konkrete sager med bivirkninger