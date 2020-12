Vaccinerne er på vej til Danmark: Ældre får den først

Vacciner mod corona er nu på vej til Danmark, og derfor er forberedelserne i fuld gang i det danske sundhedsvæsen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Vaccinen mod corona vil blive prioriteret til ældre, beboere på plejehjem og ældre med risikofaktorer først, da der i første omgang ikke er vacciner nok til alle, lyder det.

Derudover vil vacciner også blive prioriteret til landets sundhedspersonale.

På sigt er det målet, at alle i Danmark, som må få vaccinen, bliver tilbudt den. For eksempel forventes det ikke, at gravide, ammende og børn skal have vaccinen.

- I takt med, at vi får leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere og flere grupper blive tilbudt vaccination mod covid-19. Men det er vigtigt, at vi får beskyttet de grupper, der bliver mest syge af covid-19. Derfor er de først til at få vaccinen, så de er godt beskyttet, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

De første vacciner bliver fordelt samtidig mellem regionerne efter befolkningstal, og Grønland og Færøerne får også deres andel.

På sigt vil regionerne oprette vaccinationscentre, men nogle vil få tilbud om vaccine mere lokalt på for eksempel plejehjem.

De første danskere, der får tilbuddet om vaccine, herunder altså plejehjemsbeboere og sundhedspersonale, vil modtage tilbuddet enten fra deres institution eller arbejdsplads.

Personer i 'helt særlig risiko' kan også blive kontaktet af egen læge.

Henover jul og nytår vil alle borgere over 18 år modtage et brev via e-Boks med tilbud om vaccine.

Ifølge Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, vil vaccinationerne i EU's medlemslande begynde fra 27. december.

Det betyder, at den første dansker kan vaccineres mellem jul og nytår.

