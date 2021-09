Vaccineskeptikere angriber Salling Group

Klamt, usmageligt, uetisk og vanvittigt.

Føtex og Bilka svømmer over i negative anmeldelser fra vaccineskeptikere på Trustpilot.

Det sker, efter det 6. september kom frem, at udvalgte Føtex- og Bilka-varehuse fra 11. september vil tilbyde coronavacciner.

Men kommentarerne preller af hos Føtex og Bilka, der er ejet af Salling Group.

Salling Group vil bidrage

Virksomheden tager nemlig kritikken helt roligt.

'Folk er i deres gode ret til at være kritiske, men for os er det helt naturligt at bakke op om sundhedsmyndighedernes indsats for at udbrede vaccinationsprogrammet, som vi har gjort under hele perioden med Covid-19, så vaccinen er tilgængelig for de, der ønsker at få den,' skriver kommunikationskonsulent hos Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen i et samlet svar fra Føtex og Bilka.

'Vi håber på den måde at bidrage til at fastholde den hverdag, vi langt om længe er vendt tilbage til,' lyder det videre.

Bilkas Trustpilot-side alene har i skrivende stund fået knap 120 vaccinekritiske anmeldelser fra vaccineskeptikerne, mens Føtex har fået 50.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal. Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal.

Advarer mod spam

På begge supermarkedskædernes sider er der fredag dukket en besked fra Trustpilot op.

Her minder anmeldelsesvirksomheden brugerne om, at man kun skal efterlade en anmeldelse, hvis man har en reel oplevelse med butikkerne, og ikke hvis man har en mening til aktuelle sager i medierne.