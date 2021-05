Vaccinestop forsinker sidste stik op til fire uger

Er man mellem 25 og 39 år gammel, skal man forvente at vente op til yderligere fire uger, før man kan være færdigvaccineret mod coronavirus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den nye forsinkelse kommer i kølvandet på, at Sundhedsstyrelsen har besluttet sig for ikke at tage vaccinen fra det amerikanske selskab Johnson & Johnson i brug i det danske vaccinationsprogram.

Vaccinen er sat i forbindelse med meget sjældne, men alvorlige bivirkninger.

Disse bivirkninger og den stabile udvikling i epidemien i Danmark gør, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at fordelene ved at bruge vaccinen ikke opvejer risikoen for bivirkninger.

Samtidig er det primært yngre borgere, der mangler at blive vaccineret. Styrelsen peger på, at denne gruppe kun er i lav risiko for at blive alvorligt syge med covid-19,

Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst erkender, at det får konsekvenser for dem, der nu får deres vaccination udskudt - for eksempel er der længere udsigter til et coronapas.

Folk i aldersgruppen 25-39 år kan nu forvente at få sidste stik senest den 22. august. Derfra tager det 14 dage, før vaccinationen er beskyttende, og man kan få sit coronapas.

Dermed er der for en del unge ikke udsigt til et coronapas før starten af september.

- Det her vil bevirke, at der er nogle, der kommer til at vente længere, siger Helene Probst.

Hun minder desuden om, at gruppen af 25-39-årige er i lav risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

- Man skal tænke på, at det er den yngre aldersgruppe, som kommer til at vente længere, og det er dem, som har en meget lav risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus.

- Der kan vi ikke anbefale, at de får en vaccine, som giver en risiko for de her alvorlige bivirkninger, siger hun.

Ud over de 25-39-årige rammer det også de andre aldersgrupper, at Johnson & Johnson-vaccinen er sorteret fra.

De andre aldersgrupper må således vente cirka en uge mere, før de kan håbe på at være færdigvaccinerede.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere kaldt vaccinen en 'game-changer', fordi den kun kræver et enkelt stik, for at man er beskyttet mod covid-19.

Og vaccinen kan da også stadig få relevans for den danske befolkning, der ønsker at blive beskyttet mod coronavirus.

Et flertal i Folketinget er mandag blevet enige om, at borgere selv skal have mulighed for frivilligt og gratis at vælge at blive vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen eller AstraZeneca-vaccinen, som også er blevet pillet ud af det danske vaccinationsprogram.

Forventningen er, at man kan begynde den frivillige ordning i maj.

AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinerne er blevet taget ud af det danske vaccineprogram, efter at personer, der var blevet vaccineret med de vacciner, fik alvorlige blodpropper.

Blodpropperne var usædvanlige, fordi de skete, samtidig med at patienterne havde et meget lavt antal blodplader. Blodplader er det stof i blodet, som hjælper blodet med at størkne - for eksempel når man har fået et sår.