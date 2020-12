Vaccineudvikler: - Vi skal løse problemet

Produktionen skal øges markant, hvis Pfizer og BioNTech skal kunne levere de vacciner, der bliver brug for. Det fortæller direktør for BioNTech Ugur Sahin til nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter Pzifer og BioNTechs vaccine natten til lørdag er blevet godkendt til nødbrug i USA.

Problemet skal løses

Det største problem for vaccineproducenterne bliver nu at følge med den høje efterspørgsel.

- Vi skal løse problemet med produktionen, siger Ugur Sahin til Reuters og fortætter:

- Det er meget tydeligt, at vi har brug for flere doser. Og vi er ved at svare på det spørgsmål - hvordan vi producerer flere doser.

Pfizer og BioNTech vil angiveligt producere op til 1.3 milliarder doser af deres vaccine næste år

Det er den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, der har godkendt de to virksomheders vaccine til nødbrug i USA, og ifølge Donald Trump vil vaccinen blive uddelt inden for 24 timer.

- Jeg er stolt over at kunne sige, at denne vaccine vil være gratis for alle amerikanere, siger han.

- Sammen med vores partnere FedEx (amerikansk fragtservice, red.) og UPS (kurerfirmaet United Parcel Service, red.) er vi allerede begyndt at distribuere vaccinen til hver eneste stat og hvert eneste postnummer i landet. Den første vaccine vil blive uddelt om mindre end 24 timer.

- Det er guvernørerne, der bestemmer, hvor i deres stat vaccinen skal hen, og hvem der får den først, siger Trump.