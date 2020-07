Vader bare forbi: - Det er helt kukkuk

Det kan koste ekstra skattekroner, når fodgængere eller cyklister trodser politiets befalinger om ikke at gå over Knippelsbro ved lukning

- Det sker HVER gang, sukker Svend Aage Schiermacher.

Han bor klos op ad en af Københavns mest trafikerede broer, nemlig Knippelsbro, der på det seneste har været lukket ned på grund af svigtende teknik.

Ad to omgang har Københavns Politi været tilkaldt for at holde øje med bommene, da broen gik i stykker sidste uge og mandag i denne uge.

Og scenariet er altid det samme.

- Det er lidt, som om folk er fuldstændig hæsblæsende ligeglade med deres egen og andres sikkerhed, siger Svend Aage Schiermacher.

Han er ophavsmanden til videoen, der viser, hvordan københavnske cyklister og fodgængere bevæger sig tværs over broen, selvom de ikke må.

- Hvordan kan man være så ublu? Det er helt kukkuk, at man bare tænker på sig selv og kun sig selv. Tænk, hvis bilerne også bare kørte forbi over bommene?

- Det er jo livsfarligt, konstaterer Svend Aage Schiermacher.

Ekstra skattekroner

Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning oplyser, at det var en føler på broens kontravægt, der satte det hele over styr fredag 3. juli og mandag 6. juli. Områdechef hos Teknik- og Miljøforvaltningen fortæller til Ekstra Bladet, at man allerede er på opgaven og i gang med at få skiftet mekanikken ud.

Sidste gang broen blev sendt til renovering, var for små 28 år siden, og den gamle ikoniske bro skal derfor sommetider en smut forbi 'et gennemsyn, lidt ligesom bilen kommer på værksted,' forklarer Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning.

- Vi skifter føleren ud inden for de næste par dage, forsikrer hun.

Men hvad angår de utålmodige forbipasserende og ihærdige cyklister, sender områdechefen gerne en appel.

- Det er til stor gene for os, og det sinker rigtig meget teknikerne, der arbejder på broen, mens den bliver holdt lukket, siger Henriette Hall-Andersen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

To gange inden for ganske kort tid har Knippelsbro været lukket. Men ikke alle respekterer det. Foto: Martin Ekelund

- Vi kan godt bruge flere skattekroner på at holde broen lukket længere tid, men det kan vi ikke se nogen mening i, siger hun.

Knippelsbro ligger centralt i København mellem Christiansborg og Christianshavn, hvor tusindvis af cyklister og bilister benytter broen hver dag.

Derfor er Københavns Politi da også til stede, når bommene skal repareres, men det er ikke altid lige nok.

Bommene i sig selv burde være en advarsel om, at man ikke må krydse broen, lidt ligesom vi alle har lært det med jernbaneoverskæringer.

- Vi opfordrer selvfølgelig altid til, at man respekterer bommene, når en bro er oppe. De er der på grund af sikkerhed og for at undgå, at der sker ulykker, formaner Københavns Politi i en mail.