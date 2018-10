Væk fra mand, bøvl og ballade: Melania Trump smiler i Afrika

For første gang i umindelige tider er det en smilende Melania Trump, som viser sig i offentligheden.

Den amerikanske præsident-frue er i disse dage på en solo-tur uden Donald Trump til fire lande i Afrika.

Flere amerikanske medier beretter om en helt anden første-dame, som smiler og er livet helt op.

Melania Trumps program består af besøg i Ghana, Malawi, Kenya og Egypten.

Overalt, hvor Melania Trump kommer frem, smiler og hilser hun venligt på både de officielle modtagere og lokal-befolkningen. Væk er det ofte mutte og triste blik, som vi er vant til at se, når Melania Trump færdes i Washington D.C. sammen med sin udskældte ægtemand.

Ydmyg og venlig

De amerikanske medier fortæller om en meget ydmyg og taknemmelig præsidentfrue.

- Tak fordi jeg må besøge jer, sagde hun til den ghanesiske førstedame Rebecca Akufo-Addo, da de to mødtes onsdag.

- Tak for en varm velkomst, skrev hun i gæstebogen efter et besøg i et fort, der i sin tid blev brugt til slavehandel.

FOTO: CARLO ALLEGRI

Melania Trumps besøg i de afrikanske lande er ikke et tilfælde. Hun er i landene for at skabe et bedre klima mellem USA og Afrika. Donald Trump har tidligere kaldt Afrika for et lorte-sted.

Politiske iagttagere mener dog, at der skal mere end et besøg til for at læge sårene. Men en af journalisterne, Marie-Franz Fordjoe, som dækker Afrika-besøget, hæfter sig ved, at besøget finder sted på et tidspunkt, hvor Trump ellers fører en isolations-politik og har aversioner mod farvede.

Hun har kvaliteter

Chris Ruddy, som er ven af præsident parret, siger ifølge de amerikanske medier, at Melania Trump viser de kvaliteter, som indtil nu har været forbeholdt privatlivet.

- Melania er en usædvanlig omsorgsfuld og karismatisk person, og det kommer til syne under disse rejser, siger Ruddy.

Normalt undgår Melania Trump konsekvent journalister. Men under besøget på slave-fortet sagde hun i en venlig tone til pressen:

- Jeg vil aldrig glemme denne store oplevelse og historierne, som jeg hørte. De fangehuller, som jeg så, er noget alle burde se, og alle burde kende historien, som fandt sted for mange år siden. Det er virkelig en tragedie.

Donald Trump er angiveligt yderst tilfreds med hustruens indsats i Afrika.

- I tror måske, at det er et let arbejde. Men det er det ikke. Det er hårdt. Hun er fantastisk, lød det forleden fra Donald Trump.