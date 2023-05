Vækker opsigt: Er det kuren mod kræft?

En norsk forsker kan potentielt redde hundredtusindvis af liv.

Han har nemlig, hvad han selv kalder en mulig løsning på en af de største udfordringer i nutidens kræftbehandling, skriver TV 2 Norge.

Onsdag var han inviteret til USA for at tale på New York Academy of Sciences om det, han i over 30 år har arbejdet på:

At fremstille et stof, der kan bekæmpe kræft.

Også en vaccine

Molekylet, der går under navnet LTX-315, er nu nået til den fase, hvor det bliver testet på kræftpatienter.

Den norske forsker vil endnu ikke gå så langt som til at sige, at han har løst kræftmysteriet, men han siger, at resultaterne er opsigtsvækkende.

- Vi har vist, at vi har evnen til at dræbe alle de forskellige kræftcellevarianter i forskellige tumorer. Og på en sådan måde, at de vækker immunforsvaret, siger Øystein Rekdal til det norske TV 2.

Efter den lokale behandling går immuncellerne ud og finder kræftceller andre steder i kroppen, hvilket betyder, at molekylet også fungerer som en slags vaccine mod kræft.

Vækker opsigt hos nobelprismodtager

Flere af USA's store navne inden for kræftforskning ønsker nu at samarbejde med nordmanden.

En af dem er den nobelprisvindende dr. James Allison. Han modtog i 2018 den fornemme pris for at udvikle immunterap-behandling mod kræft.

Han er begejstret for den norske forskers opdagelse og tøver ikke med at sige, at Øystein Rekdals opdagelse vil kunne redde hundredtusindvis af liv.

Nordmanden arbejder nu sammen med flere investorer om at få LTX-315 godkendt som lægemiddel, som dog tidligst vil kunne komme på markedet om fire år.

