Vælgerne i Tulle-by: Derfor har han fået tæsk

En barmfager blondine, en vildfaren omfartsvej, 'Tulle-banen' og et parti, som ikke turde tage og bruge magten.

Det er blot nogle af de sviende ingredienser i Dansk Folkepartis kamikaze-lignende vælgerstyrt.

Det mener i hvert tilfælde nogle af de vælgere, som bor i Thyregod, og dermed er bysbørn med partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Også i Thyregod uddelte vælgerne massive øretæver ud til Tulle.

Ved det forrige valg kaprede partiet 48,7 procent af vælgerne, der stemte på Thyregod Skole. Onsdag måtte Tulle & CO nøjes med 29, 1 procent af stemmerne.

På landsplan blev partiet halveret.

Anne Johansen. Foto: Anders Brohus

Anne Johansen, 50, Pædagog:

- Jeg har stemt på Dansk Folkeparti i mange år. Men det gjorde jeg ikke denne gang. Jeg synes ikke, at partiet har levet op til det, de siger. Der sker jo ikke noget. De har ikke taget magten, selv om de havde mulighed for det. Derfor har jeg stemt på Socialdemokratiet denne gang. Jeg tror godt, at DF kan rejse sig igen. Men de skal finde andre græsgange end bare flygtninge. De skal tænke noget mere på de svage i samfundet.

Niels Ejnar Rørby.Foto: Anders Brohus

Niels Ejnar Rørby, 65, pensionist:

- Jeg har tidligere stemt på Thulesen Dahl. Men denne gang fik han ikke min stemme. Jeg kan ikke lide den måde, han har taklet Billund Banen på. Det er noget svineri at bruge så mange penge på den bane. Jeg stemte derfor på Venstre. Jeg tror nu nok, at Tulle skal komme igen. Det her valg må gøre rigtig ondt på ham. Ikke mindst fordi han også er blevet ramt hårdt i sin egen valgkreds.

Vagn Knudsen. Foto: Anders Brohus

Vagn Knudsen, 67, pensionist:

- Jeg har stemt på Tulle en gang før. Men ikke denne gang. Pernille Vermund fik min stemme i går. Efter min mening har Thulesen Dahl slet ikke udnyttet sin magt, da han havde mulighed for det. Hele sagen om omfartsvejen ved Mariager har været med til at belaste partiet meget. Partiet har fået nogle velfortjente smæk, men Tulle er dygtig . Han kan godt holde til denne vælgerlussing.

Nu bliver det spændende at se, om Pernille Vermund får indflydelse. Det kan blive svært, hvis ingen vil samarbejde med hende.

Villy Frimann og Anne-Marie med hunden Bamse. Foto: Anders Brohus

Villy, 68, og Anne-Marie Frimann, 70, pensionister:

- Vi kan godt lide Thulesen Dahl som person. Men vi stemmer ikke på ham. Folk er skuffede over, at han ikke har taget mere ansvar. Pernille Vermund er jo en flot dame, og det har ikke gjort det nemmere for ham. Thulesen Dahl kan godt holde til dette valgnederlag. Men det kan da godt være, at der er nogle flere, som går efter ham nu.

Johanne Kjær. Foto: Anders Brohus

Johanne Kjær, Frisør:

Jeg klipper Thulesen Dahl, og det er nok ikke nu, at jeg skal sælge hans hårlokker. De er sikkert faldet i værdi efter valget. Jeg har stemt på ham, som jeg tidligere også har gjort. Jeg tror, at mange er skuffede over, at han ikke har gjort nok. Folk føler, at han har holdt sig for meget i baggrunden. Tullebanen har også spillet ind. Partiet skal nok rejse sig igen, men der skal nok en del ransagelse til nu.

Jennifer Nielsen. Foto: Anders Brohus

Jennifer Nielsen, 19, gymnasieelev:

DF har efter min mening ikke de rigtige holdninger. Jeg har intet imod, at partiet nu er blevet halveret. Om Tulle kan holde til det i længden, ved jeg ikke. Jeg bryder mig slet ikke om den måde, som partiet har ført valgkamp på. De har svinet muslimerne til på en meget ubehagelig måde.

John Jensen. Foto: Anders Brohus

John Jensen, 63, ejendomsfunktionær:

- Dansk Folkeparti er blevet ramt af, at partiet ikke har villet tage del i magten og dermed ansvaret. De har kun villet alt det sjove. Jeg vil ikke udtale mig om Pernille Vermund, for så får jeg bare frugtknopper.

Flygtninge-gryden er heller ikke så meget i kog, som den tidligere har været. Det har nok også kostet stemmer. Dansk Folkeparti skal nok vende tilbage, men de bliver aldrig så store, som de har været.

Knud Hauge. Foto: Anders Brohus

Knud Hauge, 67, pensionist:

Tulle skal nok overleve, men Pernille har pustet dem godt og grundigt i nakken. Jeg tror, at mange vælgere tænker, at de er gået over stregen i forhold til indvandring. Partiet fik sidste gang et godt valg, fordi der kom mange flygtninge ind. Tulle må have det hårdt lige nu, hvor han ikke en gang har klaret sig godt i sin egen valgkreds.