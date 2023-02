Væltede træer og lukkede broer: Forudser kaos på vejene

Fredag sætter mange danskere kursen hjem fra vinterferie.

Og det kan betyde en travl dag på vejene mellem 14 og 18.

Nogle vil formentlig have travlt med at komme afsted, så de ikke bliver ramt af stormen.

Det siger Peter Bruun-Mogensen, der er vagthavende hos Vejdirektoratet.

- Det er kun i dag fredag, at mange rejser hjem, og vi forventer travlhed i løbet af eftermiddagen, siger han.

Her rammer Otto

Stormen Otto forventes at ramme Danmark mellem klokken 15 og 23 ifølge DMI.

DMI forventer vindstød af stormstyrke og visse steder - særligt i Nordjylland - med orkanstyrke.

Den ventes først at ramme Nordjylland midt på eftermiddagen og bevæge sig igennem Danmark, før den ventes at løje af i løbet af natten.

Vejdirektoratet overvåger vejene 24 timer i døgnet. Derfor bliver der hele tiden rapporteret, hvis der er væltede træer og lignende, der skal fjernes fra vejbanerne.

Kan forstyrre trafikken

Peter Bruun-Mogensen regner med, at der lørdag er risiko for, at der er noget oprydning på vejene, som kan forstyrre trafikken.

Men det er svært at forudsige, lyder det.

- Væltede træer er det, man er nervøs for, og som er svært at forudsige. Restriktioner på broer er også tit et problem.

- Men når prognosen siger, at stormen topper mellem klokken 15 og 23, så bliver lukningerne formentlig i løbet af natten, hvor få bevæger sig ud, siger han.

