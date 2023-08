Væltede træer plager Danmark: 35 anmeldelser

Billister i Helsingør skal måske drikke en ekstra kop kaffe, inden de begiver sig ud i stormvejret. Her har vejret nemlig skabt trafikale problemer. Et væltet træ spærrer lige nu Kronborgvej.

Flere træer har måttet lade livet som følge af det voldsomme vejr, der lige nu ligger over landet.

Nordsjællands Politi melder på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, at de har modtaget 25 anmeldelser om væltede træer i deres politikreds.

I døgnrapporten fra Bornholms Politi er der meldinger om ti anmeldelser af væltede træer eller træer, der er tæt på at vælte.

'Varslingen fra DMI lyder, at vejret forventes at fortsætte til tirsdag kl. 19. Der vil derfor fortsat være risiko for væltede træer og meget vand på kørebanen.'

'Opfordringen lyder dermed, at man fortsat skal køre efter forholdene, at man undgår kørsel ved skovstrækninger og dermed søger alternative ruter,' skriver politikredsen i døgnrapporten.

To veje spærret

Nordsjællands Politi opfordrer ligeledes folk til at udvise forsigtighed under de ekstreme vejrforhold.

Det er dog ikke kun Nordsjælland og Bornholm, der har døjet med væltede træer.

Hulgårdsvej og Tietgensgade i København har begge været lukkede som følge af væltede træer.

