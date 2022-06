Vælter i sure smileys: Politianmeldt efter klamt fund

En SuperBrugsen i Esbjerg har alvorlige problemer med hygiejnen.

Det står så slemt til, at Fødevarestyrelsen efter seneste kontrolbesøg 31. maj har politianmeldt supermarkedet, som har til huse i Esbjerg Storcenter.

Ved samme besøg høstede butikken sin tredje sure smiley alene i år. Tre ud af de seneste fire kontrolbesøg har således udløst skarp kritik fra Fødevarestyrelsen.

Klamt fund

Den har under seneste besøg fundet flere klamme fund, som følge af mangelfuld rengøring.

'Slagterafdelingen fremtræder flere steder snavset. Der kan ikke foretages hygiejnisk håndvask, da sæbedispenser, vask og engangsaftørring fremtræder snavset med støv og fedt. Ved siden af håndvasken hænger en brandslukker, som er støvet og har stænkpletter efter håndvask. Produktion/pakkebord fremtræder med madrester og indtørret snavs'.

Samtidig er der også fundet gamle madrester på plader og fedt, skidt og krummer i ovnen, lyder det i kontrolrapporten.

'På gulvet ligger der indtørrede rejer og flere spande fremstår på udvendig side og bund med marinade, som løber ned af spandene', skriver styrelsen afslutningsvist.

Afspejler ikke niveauet

Ved et kontrolbesøg i februar udløste horribel rengøring en bødestraf på 15.000 kroner. Samme bøde indkasserede supermarkedet blot en måned forinden 4. januar.

Hos Coop, der ejer SuperBrugsen, er man dog ikke synderligt bekymret over hverken politianmeldelsen eller de kritisable forhold i deres butik i Esbjerg.

Det skriver afdelingschef for fødevaresikkerhed Bettina Ørsnes Larsen i mail til Ekstra Bladet mandag:

'Vi vurderer ikke, at politianmeldelsen afspejler butikkens niveau, og vi kan 100 procent stå inde for fødevaresikkerheden i butikken. Men vi tager selvfølgelig Fødevarestyrelsens bemærkninger til efterretning, og vi vil lægge os i selen for at komme på tilbage på den glade smiley, som vi modtag ved kontrol i marts måned 2022'.

Dagen efter vender afdelingschefen atter tilbage til Ekstra Bladet med følgende skriftlige melding:

- Som opfølgning på nedenstående, kan jeg kan oplyse, at Fødevarestyrelsen allerede har været på opfølgende besøg i dag slagteren og nyt besøg i bageren. Begge fik en etter smiley (en glad smiley, red.).