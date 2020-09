Vælter sig i penge: Beholder coronamillioner

Den danske industrikæmpe FLSmidth afviser at tilbagebetale 6,8 millioner kroner i coronastøtte, som virksomheden modtog fra regeringens hjælpepakker. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør, Thomas Schulz. I mellemtiden tog han sig dog tid til at fortælle Børsen, at de er i en så sund økonomisk kondition, at de kan opkøbe enhver konkurrent.

Trods et overskud på 84 millioner i første halvår og et forventet overskud i år på op til en milliard kroner, får staten ikke en krone tilbage. Det oplyser FLSmidth i en mail til Ekstra Bladet.

Den seneste tid har store virksomheder som Mærsk, Matas og Royal Unibrew valgt at tilbagebetale coronastøtte for millioner af kroner tilbage.

Det skyldes, at selskaberne i årets første halvår har tjent så mange penge, at de ikke mente, det var nødvendigt at beholde pengene.

• Matas har tilbagebetalt 13,1 millioner - Da vi søgte, gjorde vi det, fordi situationen var meget usikker. Nu er vi kommet rigtig godt ud på den anden side, og så synes vi, det er det rigtige at gøre at betale pengene retur • Mærsk har tilbagebetalt 2,8 millioner kroner og siger, det ikke gav mening at søge om støtten i første omgang - Vi er en virksomhed, der omsætter for knap 40 milliarder dollars årligt, så det giver ikke mening, at vi har søgt dem, siger Mikkel Elbek Linnet • Royal Unibrew har tilbagebetalt 14,6 millioner kroner - Vi modtog i sin tid coronastøtte for at undgå umiddelbare nedskæringer, men nu har vi besluttet at tilbagebetale det. Det synes vi er det rigtige at gøre, og så håber vi på, regeringen bruger dem til nogen, der har mere brug for dem end os, siger den tidligere driftsdirektør, Lars Jensen, som siden er blevet i Royal Unibrew. • Bestseller har tilbagebetalt 81 millioner kroner - Tilbage i marts reagerede vi prompte og forsøgte med omhu at planlægge for det værste, samtidig med at vi kæmpede for det bedste. I det lys glæder det mig, at vi nu kan bekræfte, at Bestseller undgår minus på bundlinjen. Det betyder, at vi også så småt kan se ny- og genansættelser i virksomheden. Det er også på det grundlag, at vi har betalt vores hjælpepakke tilbage, fortæller han til Børsen Vis mere Luk

Erhvervsminister, Simon Kollerup, har tidligere fastslået, at det vil være samfundssind at betale tilbage.

- Med hensyn til lønkompensation og eventuel tilbagebetaling vil vi følge de opstillede retningslinjer, skriver FLSmidths pressechef Rasmus Windfeld i en sms til Ekstra Bladet.

Han har afvist at uddybe svaret.

Men der er også andre som vælger at beholde coronahjælpen: Eksempelvis har Danfoss - trods et overskud på 1,2 milliarder kroner - afvist at tilbagebetale de knap 68 millioner kroner, selskabet har fået i coronastøtte.

Millionoverskud

Det er to uger siden, at Ekstra Bladet første gang spurgte FLSmidth om mulig tilbagebetaling af coronastøtte.

Dengang lød svaret, at de økonomiske udsigter for hele 2020 var så usikre, at selskabet ikke kunne forholde sig til spørgsmålet.

I mellemtiden har FLSmidth imidlertid udmeldt økonomiske mål for hele året, og forventningen lyder på et driftsoverskud før skat i størrelsesordenen 700 millioner kroner til 1 milliarder kroner.

Sidste år lød overskuddet efter skat på næsten 1,7 milliarder kroner.

Men det ændrer ikke ved, at selskabet med hovedsæde i Valby ikke har tænkt sig at tilbagebetale coronastøtten, slår pressechef Rasmus Windfeld fast.

Samfundssind

Der er ingen regler om, at selskaber med enorme overskud skal betale coronastøtte tilbage.

Men det glæder alligevel erhvervsminister Simon Kollerup (S), når det sker.

- Jeg har stor respekt for de danske virksomheder, som har valgt at betale penge fra hjælpepakkerne tilbage, fordi det har vist sig, at de trods corona godt kan klare sig uden den hjælp, de ellers er berettiget til. Det styrker fællesskabet og betyder, at vi som land har flere kræfter til at hjælpe dem, der har brug for det en anden gang, har han tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

'Robust virksomhed'

Og FLSmidth ville da heller ikke være på konkursens rand, hvis selskabet havde valgt at betale pengene tilbage.

Det vurderer adjunkt og ekspert i regnskaber ved CBS, Leif Christiensen.

- Sammenfattende, når man ser på FLSmidth, så er det en rimelig robust virksomhed, siger han.

En gennemgang af de seneste fem års regnskaber viser da også et samlet overskud på mere end 7,5 milliarder kroner for selskabet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra FLSmidths direktør, Thomas Schulz. Han ønskede ikke at medvirke. Til gengæld slår han det fast i Børsen fredag, at FLSmidth er en økonomisk sund virksomhed, der har musklerne til at købe konkurrenterne op.

- Vi er i stand til at opkøbe enhver konkurrent, som vi måtte være interesseret i.