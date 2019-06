Vær med til at navngive planet

Hvad skal en 1150 grader varm exoplanet bestående af gasarter og på størrelse med Jupiter hedde?

Det er spørgsmålet, som Den Internationale Astronomiske Union (IAU) i Danmark stiller.

For Danmark har ligesom en række andre medlemslande af organisationen IAU fået muligheden for at navngive en af de mere end 4000 identificerede exoplaneter, der findes.

Alle kan deltage

Alle danskere kan sende deres bud på et navn, oplyser den danske repræsentant for IAU, Ole Knudsen.

- Idéen er, at Danmark får lov til at give navn til en af de planeter, der er i verdensrummet, i forbindelse med unionens 100 års jubilæum, siger Ole Knudsen.

Indtil videre hedder Danmarks planet "HAT-P-29b", og her kunne man godt tænke sig et bedre og mere mundret navn.

- Et godt navn til en exoplanet er kort, i et-ord og kan udtales på dansk. Det må ikke være uartigt, og navne på kæledyr og sovedyr vil vi helst ikke have.

- Man skal føle noget for det som dansker, og det må ikke være kommercielt eller navnet på nulevende personer, siger Ole Knudsen.

En exoplanet er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen.

Ud over exoplaneten skal der også findes et navn til den stjerne, som den kredser om.

- Stjernens navn er frit, men det må meget gerne hænge sammen med planetens navn, siger Ole Knudsen.

Kan ikke ses

Hverken stjerne eller planet kan ses fra jorden med det blotte øje.

- Men den er i stjernebilledet, og den kan ses i efteråret med en mellemstor stjernekikkert, siger Ole Knudsen.

Bud på navne kan indsendes på hjemmesiden danmarksplaneten.dk fra den 6. juni. Man må gerne indsende flere forslag, og flere kan deltage sammen, herunder skoler, klubber, firmaer og institutioner.

En komité af personer med relation til dansk astronomi udvælger de tre bedste forslag, og dem kan alle stemme om til efteråret. Det endelige resultat offentliggøres i starten af december.

- Navnet kommer til at fremgå i fremtidige stjernekataloger sammen med de andre exoplaneter, siger Ole Knudsen.

