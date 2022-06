Vær smart: Forbered dig på en nedlukning

Ekstra Bladet

Forestil dig, at et hackerangreb lammer vores infrastruktur, at en kraftig solstorm sætter vores elektronik skakmat, eller at en farlig og smitsom sygdom lægger samfundet helt ned.

At du lige pludselig skal klare dig selv derhjemme. Måske uden strøm og vand i hanen. Mens panikken sniger sig ind.

I enhver krisesituation det vigtigt at være godt forberedt, og det har Per Bjerre været gennem mange år.