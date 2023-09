Værsgo' ladcykel-ejere: I må holde på bilernes p-pladser

Det kan være svært at finde p-pladser i København, men det kan blive endnu sværere, hvis folk med en ladcykel begynder at bruge p-pladserne

De er uundgåelige at komme uden, og mange folk hader dem.

Og måske vil folk i fremtiden hade dem endnu mere, hvis de kommer hjem til synet af en ladcykel som holder på en parkeringsplads til biler.

Men ikke desto mindre kan det være tilfældet.

Det skriver Kosmopol.

Rent teknisk er det intet der forhindrer folk med en ladcykel at holde på bilernes p-pladser ifølge færdselsloven. Faktisk er det også lovligt at holde på cykelstier, gangstier og fortove.

Det eneste der afholder ladcykel-ejerne fra at benytte mulighederne om parkering er oplysning. Og Københavns Kommune er ikke interesseret i at opsætte skilte der viser, hvor du må holde med en ladcykel.

40.000 ladcykler i København

Ikke mindre end 40.000 ladcykler og cykelanhængere findes der i Københavns Kommune, hvilket er flere end antallet af småbørn i kommunen.

Til gengæld er der kun 152 p-pladser helliget ladcykler, og det kræver vist ikke den store matematik-hjerne, at regne ud, at det regnestykke ikke går op.

Men ifølge Kosmopol har Line Barfoed, Københavns Kommunes Teknik- og miljøborgmester, heller ikke et ønske om at informere københavnerne om det.

- Jeg synes, det er fint, at TV 2 Kosmopol sætter fokus på muligheden for parkering af cykler på p-pladser, og jeg håber, at budskabet når bredt ud, men jeg vil hellere bruge penge på at lave dedikerede cykelparkeringspladser end en kampagne for cykelparkering på ledige bilparkeringspladser, som ikke altid er lige lette at finde rundt omkring i København

Line Barfoed tilføjer videre at der mangler cykelparkering i København, og man bør i høj grad prioritere p-pladser til grønne transportmidler.

Et alternativ kunne være at inddrage bil-parkeringspladser, og bruge dem til cykelparkering.

Svært at finde en ejer

Hvis du som ladcykel-ejer beslutter dig for at holde på en bil-parkeringsplads, så skal du overholde reglerne på stedet, blandt andet tidsbegrænsningen.

Politiet vil derfor have svært ved at opretholde de gældende parkeringsregler i området.