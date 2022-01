Værst i Norden: - Voldsom smittespredning

Omikronvarianten har for alvor taget fat i Grønland, der har det højeste antal smittede per million indbyggere i hele Norden

Coronasmitten spreder sig i Grønland, hvor omikronvarianten har taget fat. Lige nu er smittetallet per indbygger i landets hovedstad Nuuk faktisk to-tre gange højere end de kommuner i Danmark, der har højeste smittetal.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Ifølge hjemmesiden Our World in Data, der følger coronatal verden rundt, har Grønland det højeste antal smittede i hele Norden per million indbyggere.

Landslæge Henrik L. Hansen fortæller, at de høje smittetal skyldes de få begrænsninger, der var i Grønland, da omikronvaraint ramte landet. Derudover har jul og nytår også spillet en stor rolle i omikronvariantens spredning.

- Det vil sige, at vi har en kombination af, at der kom en meget smitsom variant ind sammen med de julerejsende, som så fik rig lejlighed til at sprede sig i forbindelse med alle mulige sociale arrangementer hen over jul og nytår. Det har medført, at vi lige nu ser en meget voldsom smittespredning, siger Henrik L. Hansen til KNR.

Artiklen fortsætter ...

Få et overblik over omikron-varianten og hvordan den opfører sig.

Ingen krav om test

Mellem jul og nytår var der intet krav i landet om, at indrejsende skulle vise en negativ test, når de ankom med flyet til Nuuk. Sidenhen er der kommet strengere coronarestriktioner, så man nu blandt andet skal have en negativ test, når man ankommer i lufthavnen.

Landslægen er dog fortrøstningsfuld over de høje smittetal, da omikronvarianten indtil videre har vist sig mildere end tidligere varianter. og at selvom vaccinerne beskytter dårligere mod at blive smittet, så beskytter de stadig godt mod alvorlig sygdom.