Værste hedebølge i 60 år: Kina lukker fabrikker i desperation

I et forsøg på at spare på vand og el tvinger de kinesiske myndigheder fabrikker til at holde lukket

De seneste måneders rekordhøje temperaturer har tørret nogle af Europas største floder ud og medført voldsomme skovbrande.

Men hedebølgen har også ramt Kina, der har registreret den varmeste sommer i 60 år med temperaturer over 40 grader flere steder.

Varmen har sendt 138 byer i højeste alarmberedskab, mens 373 byer er i 'orange' - det næsthøjste.

Artiklen fortsætter under billedet...

Yangtze-floden på en varm dag i Chongqing, Kina, den 17. august. Foto: Ritzau Scanpix

Hedebølgen har fået den over 6000 kilometer store flod Yangtze til at tørre ud flere steder, og i et desperat forsøg på at spare på vand og elektricitet har myndighederne tvunget alle fabrikker i 19 ud af 21 byer i den folkerige Sichuan-provins til at lukke i seks dage.

Det skriver tv-stationen CNN.

Annonce:

Alle vil have aircon

Sichuan har over 80 millioner indbyggere og huser nogle af verdens største elektronikgiganter, heriblandt Apple og Intel, der må vente en lille uge på at kunne fortsætte produktionen af mobiler, computere og bilbatterier til elektriske biler.

Nedlukningen kommer, fordi efterspørgslen på aircondition i boliger og på arbejdspladser er skudt i vejret som følge af de tårnhøje temperaturer.

Slukkede gadelys

Det er kun få dage siden, at byen Luzhou i Sichuan annoncerede, at man ville slukke for gadelys om natten for at sparre på strømmen.

I andre regioner i Kina har virksomheder ifølge CNN fået at vide, at det ikke skal være muligt at tage elevatoren, medmindre man skal højere op end 3. sal, ligesom aircondition på arbejdspladser mindst skal stå på 26 grader - igen for at spare på strømmen.

Slår alarm i Europa: Værste tørke i 200 år