'Værste krise siden Anden Verdenskrig': Nu lukker Italien endnu mere ned

- Vi står foran den sværeste krise siden Anden Verdenskrig. Vores mange medborgeres død er en smerte, der hver dag fornyes. Men sammen kan vi klare det.

Sådan sagde den italienske premierminister, Giuseppe Conte, sent i går aftes i en tale til den italienske befolkning i en live-video på Facebook.

Talen kommer i kølvandet på de nyeste tal fra Italien, der lørdag viste, at 793 coronasmittede afgik ved døden på kun et døgn. Det bringer det samlede antal ofre op på 4825.

Premierministeren fastslog samtidig, at al ikke-nødvendig produktion i landet lukker fra i morgen og frem til 3. april, heriblandt en række fabrikker.

Al produktion, der hører ind under fødevarer, medicin og transport, fortsætter.

Lotto og brug af spillemaskiner er derudover blevet forbudt i hele Italien. Det samme er sportsaktiviteter og færden i offentlige parker og legepladser.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Det er heller ikke længere tilladt at gå lange ture med hunden i Lombardiet. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Den nordlige region Lombardiet vedtog også i går aftes en række stramninger, der gælder frem til 15. april. Området er særligt hårdt ramt af coronavirus, og af de 793 ofre for pandemien det seneste døgn stammer 546 fra Lombardiet.

Indbyggere med kæledyr i Lombardiet må nu ikke fjerne sig mere end 200 meter fra deres bolig, når de for eksempel skal lufte hunden.

Markeder med grøntsager og andre fødevarer var før tilladt i Lombardiet, men nu lukker også disse ned. Det samme gør automater, hvor man før kunne købe drikkevarer og snacks.

5000 euro i bøde

Man risikerer nu også at få en bøde på 5000 euro, hvis man opholder sig i grupper på mere end to personer i de norditalienske gader. Politiet har fået selskab af militæret, der siden i fredags har hjulpet med udføre kontroller i blandt andet Milano.

Når indbyggerne i Lombardiet i morgen går ud for at handle, kan de risikere at blive afvist i døren til supermarkedet, hvis deres temperatur er for høj. Det nye dekret anbefaler nemlig systematisk tjek af kundernes kropstemperatur foran apoteker og fødevarebutikker.

I Lombardiet var hotel- og turist-sektoren allerede lukket ned. Det nye dekret understreger, at gæster, der befinder sig i italienske hjem, og turister, der allerede befinder på alle former for hoteller, har 72 timer til at forlade stederne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Bevæger man sig udenfor, skal man medbringe en gyldig passérseddel. Det skyldes det nationale udgangsforbud, som blev vedtaget 9. marts. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Conte understregede for at berolige italienerne, at postvæsen, supermarkeder, transport, banker og apoteker fortsat vil have åbent.

- Jeg opfordrer alle til at bevare roen og lade være med at hamstre. Vi skruer ned for landets produktion, men vi stopper den ikke, sagde han.

Alle detaljerne om, hvad regeringen vil lukke ned og holde åbent, er endnu ikke blevet offentliggjort.