Værste uge nogensinde: Europa passerer 400.000 dødsfald

Europa har i denne uge rundet en trist corona-milepæl.

400.000 mennesker er nu døde med coronavirus i Europa, siden pandemien brød ud i starten af året.

Der er desuden registreret 36.000 dødsfald i Europa i denne uge, hvilket er det højeste, der nogensinde er målt på en enkelt uge.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En gennemgang af tallene viser, at der i skrivende stund er sket i alt 401.214 coronarelaterede dødsfald fordelt på 49 lande, herunder også lande, der kun delvist ligger i Europa rent geografisk.

Det er ni af de 49 lande, der står for over 300.000 af de coronarelaterede dødsfald: Storbritannien (57.551 dødsfald), Italien (53.667 dødsfald), Frankrig (51.914 dødsfald), Spanien (44.668 dødsfald), Rusland (38.676 dødsfald), Belgien (16.339 dødsfald), Polen (16.147 dødsfald), Tyskland (16.011 dødsfald) og Tyrkiet (13.191 dødsfald).

Danmark ligger med 802 coronarelaterede dødsfald nummer 33 på listen i Europa.

Det er dog ikke kun antallet af dødsfald i et land, der siger noget om, hvor hårdt et land er ramt.

Til eksempel kan nævnes det lille land San Marino, der 'kun' har registreret 44 coronarelaterede dødsfald. Men da der blot bor 33.785 personer i landet, har de et af Europas højeste dødsfald pr. en million indbyggere, nemlig 1.320.

Det land, hvor der er flest døde per en million indbyggere, er Belgien. Her er 1.585 døde per en million indbyggere.

I hele verden er der 1,44 millioner mennesker, der er døde med coronavirus.

Fakta: Flest og færrest coronarelaterede dødsfald i Europa 1. Storbritannien: 57.551 dødsfald 2. Italien: 53.667 dødsfald 3. Frankrig: 51.914 dødsfald 4. Spanien: 44.668 dødsfald 5. Rusland: 38.676 dødsfald 6. Belgien: 16.339 dødsfald 7. Polen: 16.147 dødsfald 8. Tyskland: 16.011 dødsfald 9. Tyrkiet: 13.191 dødsfald 10. Ukraine: 12.093 dødsfald 11. Rumænien: 10.884 dødsfald 12. Holland: 9.267 dødsfald 13. Tjekkiet: 7.967 dødsfald 14. Sverige: 6.681 dødsfald 15. Ungarn: 4.516 dødsfald 16: Portugal: 4.276 dødsfald 17. Schweitz: 4.250 dødsfald 18. Bulgarien: 3.680 dødsfald 19. Østrig: 2.886 dødsfald 20. Kazakhstan: 2.417 dødsfald 21. Bosnien-Herzegovina: 2.276 dødsfald 22. Moldova: 2.250 dødsfald 23. Grækenland: 2.102 dødsfald 24. Irland: 2.043 dødsfald 25. Nordmakedonien: 1.658 dødsfald 26. Kroatien: 1.600 dødsfald 27. Serbien: 1.423 dødsfald 28. Slovenien: 1.293 dødsfald 29. Aserbajdsjan: 1.291 dødsfald 30. Georgien: 1.161 dødsfald 31. Hviderusland: 1.136 dødsfald 32. Kosovo: 975 dødsfald 33. Danmark: 802 dødsfald 34. Albanien: 771 dødsfald 35. Slovakiet: 771 dødsfald 36. Litauen: 482 dødsfald 37. Montenegro: 474 dødsfald 38. Finland: 384 dødsfald 39. Norge: 316 dødsfald 40. Luxembourg: 300 dødsfald 41. Letland: 187 dødsfald 42. Malta: 128 dødsfald 43. Estland: 104 dødsfald 44. Andorra: 76 dødsfald 45. Cypern: 44 dødsfald 46. San Marino: 44 dødsfald 47. Island: 26 dødsfald 48. Liechtenstein: 14 dødsfald 49. Monaco: 3 dødsfald I alt: 401.214 dødsfald Vis mere Luk

Fakta: Coronarelaterede dødsfald i Europa målt pr. en million indbyggere 1. Belgien: 1.585 døde pr. 1. million indbyggere 2. San Marino: 1.320 døde pr. 1. million indbyggere 3. Andorra: 998 døde pr. 1. million indbyggere 4. Spanien: 901 døde pr. 1. million indbyggere 5. Storbritannien: 887 døde pr. 1. million indbyggere 6. Italien: 850 døde pr. 1. million indbyggere 7. Nordmakedonien: 798 døde pr. 1. million indbyggere 8. Montenegro: 791 døde pr. 1. million indbyggere 9. Frankrig: 768 døde pr. 1. million indbyggere 10. Tjekkiet: 748 døde pr. 1. million indbyggere 11. Slovenien: 737 døde pr. 1. million indbyggere 12. Bosnien-Herzegovina: 695 døde pr. 1. million indbyggere 13. Sverige: 665 døde pr. 1. million indbyggere 14. Schweitz: 626 døde pr. 1. million indbyggere 15. Moldova: 573 døde pr. 1. million indbyggere 16. Holland: 569 døde pr. 1. million indbyggere 17. Kosovo: 565 døde pr. 1. million indbyggere 18. Bulgarien: 552 døde pr. 1. million indbyggere 19. Rumænien: 507 døde pr. 1. million indbyggere 20. Ungarn: 451 døde pr. 1. million indbyggere 21. Polen: 434 døde pr. 1. million indbyggere 22: Portugal: 400 døde pr. 1. million indbyggere 23. Irland: 391 døde pr. 1. million indbyggere 24. Luxembourg: 375 døde pr. 1. million indbyggere 25. Østrig: 368 døde pr. 1. million indbyggere 26. Kroatien: 341 døde pr. 1. million indbyggere 27. Malta: 303 døde pr. 1. million indbyggere 28. Ukraine: 282 døde pr. 1. million indbyggere 29. Rusland: 273 døde pr. 1. million indbyggere 30. Albanien: 257 døde pr. 1. million indbyggere 31. Georgien: 245 døde pr. 1. million indbyggere 32. Tyskland: 195 døde pr. 1. million indbyggere 33. Grækenland: 195 døde pr. 1. million indbyggere 34. Serbien: 176 døde pr. 1. million indbyggere 35. Litauen: 162 døde pr. 1. million indbyggere 36. Tyrkiet: 158 døde pr. 1. million indbyggere 37. Danmark: 145 døde pr. 1. million indbyggere 38. Slovakiet: 141 døde pr. 1. million indbyggere 39. Kazakhstan: 124 døde pr. 1. million indbyggere 40. Aserbajdsjan: 123 døde pr. 1. million indbyggere 41. Liechtenstein: 136 døde pr. 1. million indbyggere 42. Hviderusland: 118 døde pr. 1. million indbyggere 43. Letland: 100 døde pr. 1. million indbyggere 44. Estland: 81 døde pr. 1. million indbyggere 45. Monaco: 78 døde pr. 1. million indbyggere 46. Island: 77 døde pr. 1. million indbyggere 47. Finland: 71 døde pr. 1. million indbyggere 48. Norge: 59 døde pr. 1. million indbyggere 49. Cypern: 36 døde pr. 1. million indbyggere Vis mere Luk

400.000 mennesker er døde med coronavirus i hele Europa siden epidemien brød ud. I Danmark alene lyder tallet på 816. Få en opdatering på de seneste smittetal her.

