Værtshus fandt efterladt tandprotese: Nu er den tandløse ejer fundet

Nogle gange glemmer man sin jakke eller sine nøgler, måske endda sit dankort, men det er ikke ofte, at folk efterlader deres tænder.

Det oplevede værtshuset Harmonien i Thisted, der for nyligt fik indleveret noget helt specielt. En efterladt tandprotese.

De efterlyste derefter ejeren på Facebook, og opslaget gik viralt. Nu har det så båret frugt. Den tandløse ejermand er fundet. Han hedder Mathias Galsgaard Nicolaisen og er en 18-årig fiskerilærling fra Thyborøn.

To flasker vodka og en lur

Det er et lykketræf, at tænderne overhovedet har fundet hjem. Mathias har nemlig savnet dem i over et halvt år, efter at han på mystisk vis mistede dem under en våd bytur for flere måneder siden.

- Min kammerat var netop kommet hjem fra havet og ville have mig med i byen. Jeg var bare klar, men jeg vidste måske ikke, at det skulle ende så vildt. To flasker belvedere-vodka og et par Tuborg, og ja, efter det kan jeg sgu ærlig talt ikke rigtig huske mere, siger Mathias.

Senere på aftenen finder en forbipassserende mand ham sovende på en bænk i Thisted. Han kunne se, at Mathias ingen tænder havde, og troede derfor, at han har været udsat for et overfald. Manden får fat på en ambulance, som kører Mathias på sygehuset.

- Det sidste jeg kan huske, er, at jeg vågnede op på sygehuset kl.14 den næste dag. I hjernen havde jeg det stadig sjovt, men jeg havde sgu også en smule ondt i hovedet. De fortalte mig, at jeg havde haft en promille på 2,5, siger 18-årige Mathias.

Promille eller ej, det er stadig et mysterium for Mathias, hvordan han har båret sig ad med at miste tænderne den aften.

- Det undrer mig sgu, hvordan fanden jeg kunne miste dem. Jeg havde hverken bræk på trøjen eller noget, da jeg vågnede. Men det er da altid noget, at det kun var tænderne, der var væk. Jeg kunne være faldet pissestiv i havnen, siger han.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Her ses tandprotesen, som endte på værtshuset Harmonien i Thisted. Privatfoto

Bruger dem alligevel ikke

Mathias tog ikke tabet af tænderne så tungt.

Der gik flere uger, før han fik kontakt til en tandlæge, og fik en ny protese.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så går jeg sgu ikke så meget med dem i forvejen. De er pisse irriterende oppe i kæften, og det føles som at gå og bide i metal, siger Mathias, der mistede sine oprindelige fortænder i et biluheld som barn.

Alligevel er han glad for, at de nu er fundet.

- Så har jeg da et ekstra par i reserve, hvis jeg skulle være lige så uheldig, siger Mathias.

Kromutter Tanja Bang fra værthuset Harmonien er også meget begejstret for foreningen mellem protese og ejer.

- Der er langt fra Thisted til Thyboron, og Mathias er en ung mand der skal passe sin skole. Derfor tager vi op og afleverer dem til ham. Sådan er vi på Harmonien, siger Tanja Bang.