Værtshus i modvind: Tilbyder gratis fyraftens-smøger

Lær at ryge cigar den første tirsdag hver måned, eller få gratis smøger hvis du kommer inden kl. 18.

Sådan har det lydt fra københavner-værtshuset Musen & Elefanten for at trække kunder til den lille beværtning, skriver TV2 Lorry.

Den særprægede markedsføring har dog kastet værtshuset ud i lidt af et stormvejr på Facebook, efter siden Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse står bag, lagde et billede ud på deres Facebook-side.

Billedet er taget ude foran værtshuset og har fået en del vrede kommentarer med på vejen. Kræftens Bekæmpelse er da heller ikke begejstrede for tiltaget.

- Det synes vi ikke er en god idé. Vi er imod alle former for tobaksreklamer, for vi ved, at reklamer får flere mennesker til at begynde med at ryge. Det er trist måde at markedsføre sig selv på, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Skodder cigaretterne

En gang om måneden tilbyder Musen & Elefanten også kunderne et 'rygestartskursus', hvor man kan lære at ryge cigar, skriver de på værtshusets hjemmeside.

Efter billedet af de gratis 'fyraftens-smøger' kom på Facebook, trækker ejerne af Musen & Elefanten dog i land.

- Musen og Elefanten er et traditionsrigt, gammelt københavner-værtshus. Der må ryges på stedet, og det er der mange af vores gæster, der er rigtig glade for. Men vi er blevet opmærksomme på, at Musen og Elefanten har tilbudt gratis cigaretter til kunder.

- Den slags er tiden løbet fra, og de er ikke tråd med de signaler, vi gerne vil sende som en moderne forlystelsesvirksomhed, lyder det i et skriftligt svar til TV2 Lorry fra REKOM, der ejer værtshuset.

Så vidt vides vil du dog stadig kunne komme til 'rygestarts-kursus' den første tirsdag i hver måned.