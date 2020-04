Værtshus langer 1000 liter gratis fadøl ud påskedag

Hvis du hører til den gruppe af mennesker, der savner en velskænket fadøl i det gode vejr, så er der godt nyt.

Påskedag åbner Admiralen i Silkeborg op for hanerne og langer 1000 liter gratis fadøl over disken.

Rigspolitichef, Thorkild Fogde, har i forbindelse med påsken udsendt et tweet, hvor han gør opmærksom på at holde afstand til hinanden.

Hvordan det harmonerer med litervis af gratis fadøl, hvor folk stimler sammen, som vi så ved øl-uddelingen i Århus, eller Pizza-Gorms gratis oste-stunt, må være usagt, men hos politiet er de opmærksomme på netop den problematik.

Se også: 100 meter lang kø til gratis fadøl

Gratis ost skabte trafik-kaos: Udsolgt på otte minutter

- Vi må kigge på det, også tager vi en dialog med dem dernede, for vi har patruljer til det. Det skal vi nok få håndteret, men hvis det er sådan, at det ikke kan lade sig gøre, uden de overholder de her anbefalinger, får de et påbud om at lukke ned igen, siger Anders Olesen, vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi.

Fokus på afstand

Det er vigtigt for Kenn Jørgensen, der er indehaver af Admiralen i Silkeborg, at udskænkningen går efter bogen, så de øl-tørstige ikke går derfra med gratis fadøl og en sidevogn med coronavirus.

- Vi er så heldigt indrettet, at vi kan lukke folk ind af den ene dør og ud af en anden. Vi lukker seks personer ind ad gangen. Også har vi folk på gaden, der efter bedste evne henstiller til de mennesker, der måtte stå og vente overholder de krav, der nu engang er, siger Kenn Jørgensen.

- Jeg har haft tanken, der hedder, gu' ved, hvor mange, der kommer. Også må jeg tage den derfra og håbe, at de mennesker, der kommer, godt kan se fornuften i, at det ikke hjælper noget, at der står 500 mennesker i en stor forsamling ude på gaden, men det kan jeg jo ikke garantere, fortæller Kenn Jørgensen.

Kenn Jørgensen har derfor fået ekstra arbejdskraft ind, der skal hjælpe til at holde styr på menneskemængden ude på gaden. Desuden ligger beværtningen i Silkeborg gågade, hvorfor der er rigelig plads til at danne en kø med behørig afstand.

Stor levering

Kenn Jørgensen fik leveret 1000 liter fadøl dagen inden Mette Frederiksen varslede de første restriktioner i kampen mod coronavirus.

Det betød, at beværtningen måtte lukke ned, og at de lå inde med 1000 liter fadøl, som det ikke har været muligt at afsætte.

- For mig handler det om, at få tømt den tank. Der går i hvert fald fire uger endnu, inden jeg kan lukke op, og så lang tid kan øllen ikke holde sig, siger Kenn Jørgensen.

- Alternativet er at smide 1000 liter øl i kloakken, og det, synes jeg, er skrupskørt, fortæller Kenn Jørgensen.

For at få del i den gratis fadøl skal man selv medbringe en beholder til at få skænket øllen i, der som minimum kan rumme en liter.

Arrangementet finder sted ved Admiralen i Søndergade i Silkeborg fra klokken 12.00 - 15.00 påskedag, eller indtil sidste dråbe øl er skænket.

Værtshus-ejeren regner med, at det vil tage mellem tre og fire timer at tømme tanken for de 1000 liter øl, hvis udskænkningen løber konstant.