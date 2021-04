Værtshuse og barer åbner også 21. april

Hvis du har savnet en kold fadbamse på dit lokale værtshus, kan du godt glæde dig til på onsdag.

For med den ekstra genåbning af samfundet, kan du allerede fra på onsdag nyde indendørs servering på restauranter, caféer og barer, selvom det egentlig først var planen, at det skulle åbne 6. maj.

Det bekræfter Erhvervsministeriet over for Ekstra Bladet.

På lige fod med restaranter og caféer

I et skriftligt svar skriver Erhvervsministeriet:

'Erhvervsministeriet oplyser, at barer og værtshuse er omfattet på lige fod med restauranter og caféer som serveringssteder i henhold til rammeaftale om plan for genåbning af Danmark og dermed kan åbne den 21. april.'

For udendørsservering vil der ikke være krav om en negativ test, men skal du ind i varmen, skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Arealkrav

Der gælder nogle bestemte regler, som barer og restauranter skal overholde for at kunne for lov til at åbne. Det handler særligt om arealkrav, og så er det fortsat ikke muligt at købe alkohol efter klokken 22.

'Serveringssteder åbner med arealkrav på 2 m2 for siddende servering og 4 m2 hvis der ikke siddes ned. Restauranter, cafeer mv. får lov til at holde åbent til 23 – dog med sidste udskænkning kl. 22,' skriver Erhvervsministeriet.

Erhvervsministeriet oplyser, at de i dag vil indkalde til møde, så man hurtigst muligt kan få retningslinjerne for indendørs servering helt på plads.