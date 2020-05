Værtshuse slår dørene op: - Det er som at komme hjem

I to måneder har de danske værtshuse været lukket på grund af coronakrisen. Nu slår de igen dørene op

- Lad os lige skåle allesammen. Skååål, udbryder kvinden bag baren.

Hun holder en to centiliters flaske Underberg op foran sig og skåler mod plexiglasset, som adskiller hende fra gæsterne. De hæver deres øl eller shots og stemmer i.

Klokken er kun ni om morgenen, men humøret er højt, og røgen hænger allerede tæt i luften på Kanal Bodega på Christianshavn. Siden 18. marts har værtshuse nemlig været lukket i forsøget på at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

I dag er første gang i to måneder, at værtshusets stamgæster igen kan samles inden for stedets fire brune vægge.

- Hvad det betyder for mig ... Det er mit liv, i hvert fald. Det har ikke noget at gøre med alkoholisme, det er bare et godt sted at komme, siger Bjarne Bjørn, stamgæst på Kanal Bodega i København.

- Folk kommer hinanden ved. Det er jo ligesom at komme hjem igen, fortsætter han, og de omkringsiddende nikker.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



For Bjarne Bjørn var det som at komme hjem, da hans stamværtshus Kanal Bodega åbnede igen 18. maj. Foto: Tariq Mikkel Khan

I baren bag plexiglasset ligger to store, lyserøde blomsterbuketter. Dem har gæsterne medbragt for at give til værtshusets bestyrer, Mette Risdal.

- Det er hyggeligt, underligt, mærkeligt og dejligt at være tilbage. Jeg får helt kuldegysninger. For hold kæft, jeg har savnet dem, og de har også savnet hinanden, fortæller Mette Risdal.

- Vi har et meget tæt forhold til hinanden, og derfor er det også underligt, vi ikke kan kysse og kramme hinanden, som vi plejer, men det må vi tage med, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Bestyrer Mette Risdal har savnet sine stamgæster. Foto: Tariq Mikkel Khan

For at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger har Kanal Bodega blandt andet fjernet en masse stole, så der kun er siddepladser til 18 gæster. Derudover har de sat håndsprit rundt omkring i det lille lokale og sat et plexiglas op foran baren.

På baren er også klistret en gul seddel med den håndskrevne tekst 'Bestilling her. Kun en ad gangen' og små, røde hjerter tegnet rundt om ordene.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Stamgæsterne understreger, at det sociale samvær i værtshuset har meget stor betydning for dem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kanal Bodegas ejer, Hans Mortensen, sidder ved et rundt bord blandt et par af stamgæsterne. Han tror ikke, genåbningen af bodegaen kan ske uden udfordringer.

- Det bliver et stort ansvar for personalet hele tiden at holde styr på, hvor mange der er herinde, og hvor mange der må komme ind. Det bliver ikke bare sådan lige, siger Hans Mortensen.

- Men det skal nok gå. Jeg tror også, at folk er hjælpsomme. Og vi har jo informationer, og vi har sprit. Men selvfølgelig er det ikke normale omstændigheder, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



- Vi har da set hinanden i gadebilledet ... Men det er jo ikke det samme som at drikke en bajer sammen, siger stamgæst Knud Gravesen, som har fået et af bordene, 'Knudshoved', opkaldt efter sig, fordi han engang smadrede et bord med sit hoved. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er gæsterne enige i.

- Det sociale i det betyder meget. Det er alle vores bekendte, vores venner og vores daglige omkreds. Det betyder rigtig meget at kunne komme her igen, og vi håber, det fungerer, siger en af de andre stamgæster ved navn Kirsten Berg eller 'Kirsten Underberg', som en af de mandlige gæster udbryder med et grin.

- Vi hjælper jo til, for hvis vi ikke gør det, kan det ende med, vi bliver smidt ud. Vi støtter sgu, istemmer Bjarne Bjørn.