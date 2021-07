Værtshusejere: Folk overså nye åbningstider

I nat var første gang siden september sidste år, at gæster kunne nyde en iskold fadøl på landets værtshuse efter midnat.

Ved de tidligere genåbninger har der været smæk på i gaderne landet over, men sådan så det ifølge fagbladet 3F ikke ud i denne omgang.

3F har talt med Jane Weber, der er restaurantchef på Hviids Vinstue i København.

Hun fortæller til fagbladet, at det blandt andet skyldes, at folk er i sommerhus og på sommerferie.

Foto: Ernst van Norde

Men også at det er hendes indtryk, at rigtig mange slet ikke var klar over at der var mulighed for at blive hængende på landets værtshuse til klokken to.

På Toga Øl- og Vinbar, som ligeledes ligger i København, fandt bartender Helena Jensen ifølge 3F først selv ud af hen ad eftermiddagen, at hun skulle arbejde to timer ekstra.

På trods af det var hun glad for, at hun ikke længere skulle sende sine gæster hjem midt i festen.

- Folk har gerne ville blive længere end midnat, så jeg tror, det bliver crazy her i weekenden. Det er det nærmeste, vi kommer på det gamle Toga med fester hele natten, siger hun til 3F.