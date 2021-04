Værtshusene åbner: - Det er helt fantastisk

Onsdag kan blandt andet restauranter, barer, cafeer og værtshuse åbne dørerne og igen byde gæster velkommen til mad og drikke. Ekstra Bladet har været på morgenværtshus og restaurant for at mærke stemningen

Onsdag er en stor dag for mange af landets restauranter, cafeer, barer og værtshuse. De kan åbne igen, efter at have været lukket ned siden 9. december.

Og selvom klokken otte godt kan virke som tidligt at starte med den første øl på det lokale værtshus på genåbningsdagen, så er det, hvad Kirsten Pedersen og hendes veninde har gjort på Kanalbodegaen på Christianshavn, da Ekstra Bladet møder dem kort tid efter værtshuset har slået dørene op.

- Jeg plejer bestemt ikke at gå på værtshus klokken otte om morgen, men men i dag er jo en speciel dag. Jeg har gjort en undtagelse, siger hun og griner med en cigaret i hånden.

Musikken på det brune værtshus er endnu ikke tændt, men det har de sørget for ved bordet. Her har de nemlig lagt en telefon, hvor der ud af højtaleren i bedste værtshusstil spiller 'Sidder på et værtshus' af John Mogensen.

- Det er, hvad vi har set frem til. Jeg har ikke kedet mig et sekund under nedlukningen, men jeg har savnet dem, jeg ser i mit daglige liv. Vi er ligesom en familie. Vi former hinanden og støtter hinanden.

For hende har det ikke været et problem at reservere et bord på bodegaen. Hun tænker mere på det besvær, som dem bag baren skal gennem.

- Det er ikke noget problem for os med tidsbestilling. Det er dem oppe bag baren, der har det største bøvl. Jeg synes, det er flot, at de kan åbne med de restriktioner, der er. Vi skal jo bare have papirerne i orden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kirsten Pedersen understreger, at hun ikke plejer at gå på værtshus klokken otte om morgen. På genåbningsdagen har hun dog gjort en undtagelse. Foto: Jonas Olufson

De brune værtshuse må omstille sig

Der er plads til 29 personer med pladskravene på Kanalbodegaen, og de to ejere Søren Bligaard og Frank Tønnesen tror der, at bliver fyldt op både inde og ude i løbet af dagen, selvom de er bange for nogle bliver væk.

- Det er lidt træls, og vi tror, der er nogle gæster, der bliver væk, fordi de ikke vil tage en test, men reservationerne begynder at rulle ind nu, siger Søren Bligaard.

Økonomien har været presset på bodegaen, så de to ejere er glade for at kunne åbne igen og se gæsterne igen.

Der er dog lige nogle ting de skal omstille sig til.

- Det med tidsbestilling er jo noget helt nyt for de brune værtshuse. Folk plejer jo bare at komme ind og sige 'goddag, goddag, to øl, tak.' Nu får vi reservationer på mail også. Vi er næsten nødt til at have computer stående åben i baren for at tage imod mails, siger Frank Tønnesen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Søren Bligaard og Frank Tønnesen foran Kanalbodegaen med et af værtshusets gæster, der har valgt at sidde udenfor. Foto: Jonas Olufson

Havde næsten glemt det at have gæster

På restauranten John&Woo på Amager er man også klar til at tage imod gæsterne til både brunch, frokost og aftensmad.

- Det er helt fantastisk. Det er næsten lidt uvirkeligt. Man har næsten helt glemt, hvordan det er at have gæster, fortæller medejer Sune Høi til Ekstra Bladet, da de slår dørene op klokken 10.

Personalet er instrueret i at tage imod coronapas, men de ved stadig ikke, hvordan det fungerer bedst.

- Vi må tage det lidt on the go og se, om der er smartere måder at gøre det på. Jeg tænker heller ikke de fleste af vores gæster har prøvet det, så vi må prøve os frem, siger Sune Høi.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sune Høi er medejer af restauranten John&Woo, der er fuldt booket fra onsdag middag. Foto: Jonas Olufson

De havde i forvejen et bookingsystem til reservationer, men hvis gæsterne kommer fra gaden, skal de stadig vente en halv time på at få deres bord.

- Der er jo den her lidt mærkelige, dumme regel, så hvis de kommer fra gaden, så kan de godt sidde udenfor, så behøver man ikke reserverer, siger han.

- Heldigvis har vi mange pladser udenfor, så de kan sætte sig derud og starte med en drink, mens de venter. Det må være sådan.