Vagtchef om flabede badegæster: - Vi skal bare lukke røven

Ifølge DMI's månedsprognose vil det varme vejr fortsætte.

Problemerne med de mange badegæster ved den islandske ambassade er blevet så store denne sommer, at en forening i det mondæne område på Christianshavn har hyret vagter, der skal forsøge at få folk til at overholde reglerne.

Men lige lidt hjælper det.

Hovedsagligt unge københavnere lægger nemlig hver eneste dag vejen forbi havnefronten, hvor de bader, spiller høj musik og smider med affald. Ejerforeningen Krøyers Plads har ansvaret for beboernes område, der denne sommer er blevet overtaget af larmende gæster.

Umulig opgave

Derfor har foreningen gennem sommeren haft vagtfirmaet Vikingvagt til at patruljere i området. De kæmper en brav kamp for at få folk til at overholde reglerne, men det er noget af en mundfuld, forklarer Anton Kudsk, der er vagtchef i Vikingvagt, til Ekstra Bladet:

- Det er næsten umuligt at få folk op af vandet. Vi har oplysningspligt til politiet, og vi ringede til dem hver dag i starten af sæsonen, men de rykker jo ikke ud, så vi har simpelthen opgivet. I sidste uge (fredag red.) kom de så rent faktisk, efter at vi havde ringet, men det er sjældent, at det sker.

Bliver man snuppet i at springe i vandet ved den lille bådhavn, koster det principielt en bøde på 1500 kroner for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Men den trussel tager badegæsterne ikke alvorligt. Der hersker i stedet en alvorlig mangel på respekt for vagternes arbejde, fortæller Anton Kudsk:

- Vi har mange dialoger med folk, der ikke overholder reglerne, hver dag, og folk er virkelig flabet. De fleste siger fejlagtigt, at der er offentlig adgang, så de gerne må være der og bade, så vi skal bare lukke røven. Der er få, som er søde og rare, men det er altså langt fra alle.

Flere skilte som disse, der fortæller gæsterne, at badning, støj og affald ikke er tilladt, er blevet smidt i vandet denne sommer. Foto: Philip Davali

Gennem sommeren har fem vagter på skift haft tjansen med at trave rundt i området og give en påtale, når det har været nødvendigt. Tidligere på ugen kunne Ekstra Bladet fortælle, at foreningen snart har brugt en million kroner på vagter gennem sommeren, men nu er det snart slut. Der skal nemlig bruges flere penge på oprydningsarbejdet i stedet for.

- Vi smider selvfølgelig folk væk, hvis de larmer og smider affald over det hele. Mine folk har tømt affald dernede, men fra denne uge har ejerforeningen opsagt aftalen, fordi de kun vil fokusere på oprydningen af affald, siger vagtchefen.

Herefter begynder et firma at komme tre gange om dagen, hvor de vil fjerne al det affald, som gæsterne primært medbringer fra det nærtliggende madmarked på Christianshavn. Anton Kudsk er dog bekymret for, om det vil hjælpe på de massive problemer med larmende gæster.

- Jeg har min tvivl. Vi har fat i så mange mennesker hver eneste dag, som nu bare får lov til at gøre, som de vil. Jeg er derimod ikke i tvivl om, at det vil forværre situationen, når vi stopper. Der er musik fra ti forskellige steder om aftenen, og det vil eskalere, slår han fast.

Politi udsteder ikke bøder

Hos Københavns Politi erkender man, at der er rigtig mange anmeldelser om badegæster, der tager sig en dukkert på steder, hvor der er badeforbud.

Men Allan Nyrring, der er politiinspektør hos Københavns Politi, er ikke enig med vagtchefen fra Vikingvagt i, at politiet ikke rykker på anmeldelser:

- Vi har været dernede adskillige gange, men det er et offentlig rum, som er privatejet, og derfor kan vi ikke smide nogen væk. Reglerne er de samme som på strøget - nemlig ordensreglerne, som vi forventer, at folk følger, siger han til Ekstra Bladet.

Politiinspektøren fortæller samtidigt, at man som hovedregel ikke udsteder bøder til badegæsterne, selvom de faktisk trodser et forbud:

- Vi udsteder principielt ikke bøder, fordi Borgerrepræsentationen skal behandle et forslag fra De Konservative om, at man tilretter det sådan, at man kan bade alle steder med undtagelse af, hvor der er meget farligt. Så længe man har det her forslag, så udsteder vi ikke bøder, for vi ender bare med at skulle eftergive dem alligevel.

Der er dog udstedt bøder i løbet af sommeren, slår Allan Nyrring fast:

- Vi sejler rundt og påtaler, hvis vi ser folk bade, men vi udsteder ikke bøder på steder, hvor faren ikke er stor. Vi hiver dem naturligvis op, hvis vi kan se, at der er fare på færde. Og vi har faktisk givet tre bøder til folk, der har badet, hvor det er farligt og tåbeligt, men vi vurderer hver enkelte sag konkret slutter politiinspektøren.

