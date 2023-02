Valfarter på skiferie: Her bliver det værst i dag

Mange danskere går efter arbejde eller skole på vinterferie fredag.

Det betyder også, at flere sætter kursen mod sommerhuse eller feriedestinationer længere væk fra hjemmet.

Fredag bliver især en dag, hvor danskerne smutter mod Østrig, Italien og Frankrig, hvor vinterferien skal bruges på ski.

Tusindvis af familier ventes i dag at køre på skiferie. Foto: Den Danske Skiskole

Her bliver det værst

Det kan mærkes på vejene fredag, hvor der særligt mellem 14 og 18 vil være en del trafik, vurderer Vejdirektoratets Trafikcenter.

- Det er de sædvanlige steder, hvor der kan opstå kø i myldretiden i den tidsperiode, lyder det fra Vejdirektoratets Trafikcenter.

- I bund og grund forventer vi ikke de store trafikale problemer. Så man skal bare nyde sin ferie og køre ansvarligt, oplyser man ligeledes.

Fredag bliver dog den eneste tunge trafikdag. Allerede fra lørdag forventer Vejdirektoratet, at trafikken på vejene vil flyde fint igen.

Lang de fleste danskere har vinterferie i den kommende uge. Men i flere kommuner er vinterferien først i ugen efter.

Det har også betydning for, at der ikke nødvendigvis bliver så travlt på vejene, fordi trafikken bliver spredt over flere uger.

Man kan sagtens lære en gammel hund nye tricks. I hvert fald når det kommer til at lære at stå på ski - også i en mere moden alder, garanterer skiekspert Thomas Uhrskov her, hvis man vil have lidt gode råd, før turen gå sydpå senere i dag.