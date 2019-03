Valg i Nordkorea: Kun ét navn på stemmesedlen

Befolkningen i Nordkorea afgav søndag deres stemmer ved et valg, hvor resultatet - som altid - var givet på forhånd.

Det skriver The Guardian.

Der er nemlig kun en kandidat og et parti på stemmesedlen, når nordkoreanerne skal stemme, og det er selvfølgelig den almægtige leder, Kim Jong-Un, som repræsenterer landets eneste politiske parti, 'Koreas arbejderparti'.

Vælgerne har dermed ikke mulighed for at vælge imellem flere kandidater, når de skal afgive deres stemmer. Til gengæld har de mulighed for at strege Kim Jong-Uns navn ud, inden de aflever stemmesedlen.

Den mulighed er der selvsagt ingen borgere der benytter i praksis.

Den høje valgdeltagelse i det asiatiske militærdiktatur skyldes, at deltagelse er obligatorisk. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Alle stemmer gik til lederen

En festlig stemning prægede søndagens afstemning i hovedstaden Pyongyang, hvor børn iført røde tørklæder opmuntrede folk til at stemme, imens orkestre underholdt de fremmødte ved valgstederne.

Uniformerede drenge marcherer i Pyongyangs gader for at minde de voksne om at stemme - på den store leder naturligvis. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Godt nok er valghandlinger i Nordkorea ikke demokratiske, men til gengæld er der underholdning. Her spiller en dreng violin for de fremmødte ved valgstedet. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Ifølge Nordkoreas statsligt ejede - og eneste - nyhedsbureau, KCNA, havde landet ved seneste valg en imponerende valgdeltagelse på 99,97 procent.

100 procent af de afgivne stemmer gik ikke overraskende til landets 36-årige leder.

Valg skaber legitimitet

I en artikel med overskriften 'Den demokratiske folkerepublik Koreas overlegne valgsystem' skriver det statslige nyhedsbureau, at valghandlingen er en vigtig begivenhed, der 'synliggør solidariteten og uovervindeligheden ved det socialistiske system, hvori lederen, partiet og befolkningen danner en harmonisk helhed.'

Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Andrei Lankov, en russisk ekspert koreanske forhold, siger til The Guardian, at valget bliver gennemført i et forsøg på at 'legitime den siddende regering ved at simulere en demokratisk proces.'

'Kommunistiske regimer har en lang tradition for at afholde denne slags valg. De tidlige kommunister troede oprigtigt på, at de etablerede et demokrati, verden aldrig før havde set, så de behøvede valg, og det blev en meget vigtig del af legitimeringen', siger han.

Folk havde klædt sig pænt på, inden de skulle ned og stemme på den Kim Jong-Un. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Se også: Eksperter: Nordkorea klar til ny missil-test

Se også: Nordkorea i gæld: Skylder Sverige to milliarder for Volvoer

Satellitfoto afslører aktivitet på omstridt base