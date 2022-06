Valgbommert: - De kløede sig i håret

Da Lukas Molzen gik ned for at afgive sin stemme, var hans stemme allerede fejlagtigt registreret. KMD, der står for valgkortet, er bekendt med problemet, der skyldes en simpel fejl, lyder det

Med sit valgkort i hånden tog Lukas Molzen ned for at stemme i Avedøre Idrætshal, men til hans store overraskelse var der allerede registreret en stemme på hans valgkort.

- Dem, der scanner valgkortet, og dem inde på valgbureauet kløede sig i håret. Jeg synes også, det var underligt.

- Jeg har jo stemt mange gange før, men jeg har aldrig oplevet lige præcis det problem, siger Lukas Molzen til Ekstra Bladet.

Lukas Molzen fik et nyt valgkort gennem valgbureauet og fik afgivet sin stemme.

Erkender problem

Ekstra Bladet har rakt ud til KMD, der står for valgkortene, som bekræfter problemet. KMD er ikke bekendt med, at der skulle havde været problemer med valgkortene i Hvidovre Kommune, hvor Lukas Molzen afgav sin stemme, men de har registreret fejl i andre kommuner.

'KMD kan bekræfte, at vi har kendskab til tre tilfælde med vælgere i to kommuner, hvor vælgerne er blevet oplyst, at de havde stemt'.

'Problemet bestod i, at det lokale system på valgstedet ikke var blevet renset efter forudgående test. De optrådte derfor fejlagtigt som have stemt i registreringssystemet. Problemet er blevet løst i dialog med KMD’s valgsupport', skriver KMD's pressetjeneste i et svar til Ekstra Bladet.

KMD kan ikke afvise, at der vil være yderligere tilfælde af samme problematik, som de ikke har kendskab til. I de tilfælde vil problemet være håndteret lokalt på valgstederne, fortæller KMD.

Derudover oplyser KMD, at de aldrig har oplevet, at en stemme skulle være registreret to gange. Det er heller ikke tilfældet i ovenstående problematik, oplyser pressetjenesten.