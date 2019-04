Valget i virkeligheden

Kald mig bare gammeldags, men der er altså ikke noget, der slår en forsamlingshus-debat.

Torsdag eftermiddag mødte mere end 250 engagerede kvinder og mænd op til Ekstra Bladets debat ’Løgnen om ligestillingen’, som jeg havde den store fornøjelse at være vært for.

Her var mennesker af kød og blod, som gad give den en skalle med argumenter og konstruktive forslag på en almindelig travl hverdag, hvor de sikkert havde alt muligt andet at tage sig til. Respekt!

Anders, som går på Techcollege i Aalborg, hvor han uddanner sig til bager, var stået op klokken tre om natten for at nå frem. Fra scenen understregede han, hvor vigtigt det er for hans generation at have forbilleder som Ritt Bjerregaard. Det sidste sagt direkte henvendt til dagens hovedtaler, Ritt selv, og de fik en god snak bagefter.

Chefredaktør på Børsen og tidligere finansminister Bjarne Corydon reflekterede over, at han som minister havde et medansvar for at fravælge øremærket barsel til mænd. I dag hælder han mere til, at det kan blive nødvendigt.

Også Geeti Amiri, som er blogger på Ekstra Bladet, forfatter og lærerstuderende, har ændret holdning til spørgsmålet, fortalte hun. Hun mener i særdeleshed, at øremærket barsel vil gøre en forskel for unge kvinder, der som hun selv kommer fra en anden kultur.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen sagde, at hun simpelthen ikke vil finde sig i, at hendes tre døtre skal have mindre i løn, bare fordi de er kvinder. Det fik hendes modspiller på scenen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Majbrit Berlau, til spontant at give hende en klapsalve.

I levende debatter er der knap så meget skråsikkerhed som i den digitale. Det er ret befriende. Man er heller ikke så meget i tvivl om, hvornår noget er sagt med et glimt i øjet, når man faktisk kan se glimtet.

Sygeplejerske Harun Demirtas fik et smil frem hos alle, da han fortalte, at fordommene mod mænd i hans fag er talrige, f.eks. at de da må være homoseksuelle. Det er jeg så også, sagde han med et grin og fik salen med sig.

Jeg er stærkt opløftet over, at vi har fået sat ligestilling og mangfoldighed på dagsordenen lige før valget. Ekstra Bladet tør, hvor andre tier, og der er for mange, der tier om en ligestilling, som vi reelt ikke har. Endnu.

Når man står i et rum, hvor meninger brydes live, kan man mærke, at der er vilje til forandring.

Det sus findes ikke andre steder, så jeg er ikke i tvivl. Forsamlingshuset virker.

Og hvad kan man så bruge det til?

Eksempelvis er der lige straks folketingsvalg. Gå ud! Deltag! Sig din mening! Lyt til de andres! Så bliver valget i virkeligheden lettere.