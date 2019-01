Valget mellem varm luft og kolde facts

En af mine venner fortalte mig engang, at hans far holdt Politiken, fordi han elskede at læse en avis, som han var uenig med. Han kunne simpelthen godt lide at sidde der i sin lænestol og få en god, lille diskussion med dagens leder.

Jeg elsker den historie. Det er demokrati i en nøddeskal hellere at ville udfordres på sine holdninger end bekræftes.

Sådan har de det åbenbart ikke i Socialdemokratiet for tiden.

Her har lederen af partikontoret, partisekretær Jan Juul Christensen, skrevet en mail til medlemmerne, hvori han beskylder danske medier for at være gennemsyret borgerlige, og at mange historier derfor bliver glemt og ignoreret. Det afslørede Berlingske i denne uge.

Næ, Socialdemokratiets medlemmer skal meget hellere få deres nyheder fra Netavisen Pio. Altså det medie, som er tæt knyttet sammen med Socialdemokratiet og har en chefredaktør, der stiller op til Folketinget for partiet.

Jamen, så lad os da tage et tjek på Pio og for eksemplets skyld se på, hvad netmediet skriver om Socialdemokratiets pensionsudspil, som blev lanceret i denne uge.

'Socialdemokratiet foreslår differentieret pensionsalder - det vil gavne nedslidte og folk, der er kommet tidligt ud på jobmarkedet,' lyder det i en artikel, hvor 3F-formanden siger, at det er et stort skridt i den rigtige retning. Hertil er der en faktaboks om udspillet samt et direkte link til Socialdemokratiets hjemmeside.

Partisekretær Jan Juul Christensen begrunder sin opfordring med, at han 'oplever, at der er politiske emner, som f.eks. nærhed og forhold for ufaglærte med hårde job, som særligt de medier, der har adresse i København, har meget lidt interesse i at dække'.

Nå. Men så bliver jeg da nødt til at korrigere her fra kontoret på Rådhuspladsen, som, sidst jeg kiggede efter, lå nogenlunde midt i København.

På Ekstra Bladet går vi temmelig meget op i nærhed. Og vi har skrevet massivt om mennesker af kød og blod, som er nedslidte og nu har udsigt til at skulle arbejde endnu længere.

Det er de mennesker, Mette Frederiksen siger, hun gerne vil hjælpe. Derfor var det naturligt for os at vende tilbage til nogle af dem, vi tidligere havde talt med, da det socialdemokratiske udspil blev lanceret forleden. Det viste sig, at de ikke vil få særligt meget ud af det, og derfor hed overskriften på vores forside 'Mettes varme luft'.

Jeg er klar over, at det næppe har været noget stort hit hos Socialdemokratiet. Og partisekretæren har nok heller ikke anbefalet medlemmerne at gå i kiosken og købe Ekstra Bladet den dag. Han er ikke ligefrem min vens far. Han vil helst ikke udfordres.

Partisekretær Jan Juul Christensen er en del af et parti, som i det hele taget har kritiseret medierne voldsomt på det seneste. Mest markant har gruppeformand og medstifter af Pio Henrik Sass Larsen udtrykt mistillid.

Men Mark Ørsten, professor i medier ved Roskilde Universitet og medforfatter til bogen 'Politisk kommunikation', skyder påstanden om højredrejning og for den sags skyld også venstredrejning i mediernes journalistiske dækning ned. Der er ikke evidens for påstanden. Tværtimod viser forskningen, at danske journalister er meget opmærksomme på at være objektive samt at høre og fortælle en sag fra to sider. Forskningen viser også, at brugerne uanset partifarve har tillid til, at journalisterne gør netop dét.

Han siger det meget klart til Berlingske:

'Socialdemokratiet svækker mediernes demokratiske rolle med det her angreb. Det er meget problematisk.'

Det har han ret i.

Heldigvis står det fortsat enhver borger frit for at vælge, om man vil fyldes med varm luft eller kolde facts. Nu ved vi, hvad socialdemokrater vælger.