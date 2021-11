Valgforsker: Demokratisk problem at flytning fjerner stemmeret

Det er et principielt problem og et brud på det demokratiske grundlag, at borgere mister deres stemmeret, hvis de flytter i dagene op til valget.

Det mener Rune Stubager, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

- Der er en række borgere, der uden tvivl bor i landet, som i udgangspunktet burde være med til at bestemme, hvad der sker i landet, men som ikke får muligheden nu, siger han.

DR skriver tirsdag, at omkring 5000 borgere mister retten til at stemme ved valget, fordi de har registreret deres flyttedato i dagene mellem 10. og 16. oktober - altså i ugen op til valget.

Professoren vurderer dog ikke, at det kommer til at få en betydning for resultatet.

- Det er jo spredt ud over hele landet, så det er ikke noget, der kan forventes at flytte noget særligt ved resultatet de enkelte steder, selv om antallet af de personlige stemmer til tider kan være meget tætte blandt kandidater, siger han.

Indenrigsministeriet forklarer, at det handler om det praktiske arbejde - at kommunernes medarbejdere kan nå at tilføje og fjerne borgere fra valglister manuelt.

- På den ene side kan man sige, at der ikke er så meget at gøre ved det praktiske problem. På den anden side vil jeg mene, at der sagtens kan gøres noget for at løse problemet, siger Rune Stubager.

- Man kan starte med, at der popper en påmindelse op, når man vil ændre sin adresse, sådan at man bliver gjort opmærksom på, at man vil miste sin stemmeret.

Over for DR oplyser i ministeriet, at der ikke er planer om at ændre praksis.

I stedet skal kommunerne vejlede deres borgere om, at der er risiko for at miste stemmeretten, hvis de flytter for tæt på valget, lyder det.

Ifølge Stubager handler det dog i sidste ende om ressourcer.

- Man skal huske på, at det hele stadig foregår manuelt og på papir.