Valgplakater: Nu falder hammeren

Ikke alle landets lovgivere formår at overholde reglerne.

Efter knap en måneds valgkamp skal de utallige valgplakater, som har præget bybilledet, nemlig ned igen.

Ellers falder hammeren.

De plakater, som de mange partisoldater og kandidater endnu ikke har fået fjernet, tager myndighederne sig af. På de statslige veje tager Vejdirektoratet sig af tjansen, mens ansvaret på kommunale veje og gader ligger hos kommunen.

- Vores tilsynsfolk har allerede kørt rundt i nogle timer og foretaget indrapporteringer på de valgplakater, der stadig måtte hænge, siger Julie Barnbæk Jensen, der er fuldmægtig ved Vejdirektoratet, til Ekstra Bladet.

Hun oplyser at Vejdirektoratet giver et påbud på 24 timer til at tage plakaterne ned, hvis de hænger der efter fristen, inden afgiften - eller bøden - falder.

- Det er et forsøg på at opdrage lidt, så de selv tager dem ned, men dels også at de får det husket til næste valg.

Hun oplyser, at Vejdirektoratet ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 kun måtte hive bødeblokken op af lommen ganske få gange, i tilfælde hvor kandidaterne altså ikke kunne efterleve reglerne på statens veje.

- Men det skyldes nok også den her påmindelse på 24 timer, lyder det.

Prisen fastsættes efter udgifterne, som Vejdirektoratet og kommunen har haft i forbindelse med oprydningsarbejdet. Til TV 2 Lorry har Københavns Kommune udtalt, at udgiften for én enkelt plakat ligger mellem 50 og 100 kroner.

Hos Københavns Kommune oplyser enhedschef ved Teknik- og Miljøforvaltningen, Jakob Tamsmark, at man allerede her til formiddag har påbegyndt arbejdet med at rydde op.

Han oplyser at kommunen typisk nedtager mellem 4000 og 5000 valgplakater i forbindelse med valgene.