Valgt som tillidsrepræsentant den ene dag – fyret den næste

Om formiddagen 17. december 2020 troppede to bude op hos både Allan Helt Thomsen og Jonas Tingleff. Med sig havde de hver sit enslydende anbefalede brev med det kontante budskab: Du er fyret.

Officielt var begrundelsen, at deres virksomhed Lynddahl i Ribe havde haft ordrenedgang. Men i virkeligheden handlede det om, at de to havde været aktivt involveret i helt almindeligt fagligt arbejde: Allan Helt Thomsen var dagen før blevet valgt som tillidsmand, Jonas Tingleff havde hjulpet med at arrangere tillidsmandsvalget.

- Jeg havde været på nattevagt og vågnede op helt forvirret. Jeg ringede til Allan, som havde fået samme brev, fortæller 39-årige Jonas Tingleff til Fagbladet 3F.

Kendte risiko

Normalt er det ret udramatisk at vælge tillidsrepræsentant.

Allan Helt Thomsen blev enstemmigt valgt som tillidsmand af kollegaerne. Jonas Tingleff hjalp til med alt det praktiske.

- Vi kendte godt risikoen. Vi vidste, at virksomheden ikke var særligt begejstret for, at vi ville vælge vores egen tillidsmand, siger Jonas Tingleff.

Derfor gjorde de sig også umage med at overholde alle formalia omkring et valg, så Lynddahl ikke ville kunne fange dem på en fodfejl.

- Vi har fulgt alle regler til punkt og prikke, siger Allan Helt Thomsen til Fagbladet 3F.

3F Kongeaaen forsøgte at løse problemet i dialog med virksomheden. Det lykkedes for Allan Helt Thomsen: Der blev indgået forlig, hvor han i alt fik 130.000 kroner.

Får bøde

Men ikke for Jonas Tingleff. Her røg sagen i Arbejdsretten – og to år og en coronakrise senere faldt dommen: Lynddahl har ifølge den danske models “grundlov”, Hovedaftalen, begået en 'organisationsfjendtlig handling'. Med andre ord:

Firmaet har ikke respekteret, at ansatte frit skal kunne vælge en tillidsmand, herunder også det at organisere valget uden at have en fyringstrussel hængende over hovedet. Det koster en bod til 3F på 100.000 kroner.

- Jeg synes, at det er fuldstændig berettiget, at de får et slag over næsen. De siger jo, at hvis ikke du kan lide lugten i bageriet, kan du bare finde et nyt sted, siger Allan Helt Thomsen.

Næstformand hos 3F Kongeaaen, Lynge Bai Nielsen, glæder sig over resultatet:

- Afgørelsen rammer hovedet på sømmet og falder helt i tråd med vores oprindelige tilgang til sagen. Denne type opførsel er ikke acceptabel. Man skal selvfølgelig ikke blive forhindret i at være fagligt aktiv, det er vores frie ret, og der er nogle faglige spilleregler, som skal overholdes. Vi finder os ikke i sådan en type opførsel fra en virksomheds side, siger han.

CEO i Lynddahl henviser til virksomhedens ejer, Rasmus Lynddahl, der ingen kommentarer har til sagen over for Fagbladet 3F.