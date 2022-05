Valgtilforordnet brød valgreglerne: - Jeg ser ikke noget problem

Per De Fries Andreasen er medlem af Nye Borgerlige i Mariagerfjord og stillede i 2021 op som kandidat for partiet til kommunalvalget .

Når danskerne skal til stemmeurnerne på onsdag og stemme om det danske forsvarsforbehold, skal Andreasen agere valgtilforordnet på Als.

Derfor skulle han brevstemme inden valgdagen, og det var herfra, Andreasen delte et billede af sin valgseddel fra stemmeboksen.

Her kunne man tydeligt se et stort kryds ved 'nej' og teksten til billedet lød 'Skal være valgstyrer i Als, så brevstemmes skulle der. Gør som mig. Danmark frit'.

Sådan så Per De Fries Andreasens Facebook-opslag ud. Foto: Screenshot fra Facebook

Det er helt i orden at fortælle, hvad man har stemt. Men det er ikke tilladt at tage et billede af sin stemmeseddel, men omvendt kan man heller ikke blive straffet for det. Det gør heller ikke stemmen ugyldig, at man deler et billede af stemmesedlen.

Og det er Per De Fries Andreasen godt klar over, da han bliver spurgt, hvad reglerne er for at dele billeder af sin stemmeseddel.

Bryder reglerne - men ikke loven

Med henvisning til hans deltagelse i politik for Nye Borgerlige og hans skriveri i form af læserbreve i lokalavisen, mener Andreasen, at folk i forvejen kender til hans holdning. Derfor er det ikke et problem, at han har delt et billede fa sin stemmeseddel, mener han.

- Alle valgstyrere bliver rekrutteret i det politiske system i forvejen, så det kan jeg ikke se noget problem i. Folk kender min holdning i forvejen, siger han.

Når du nu skal ned og være valgstyrer ved valget på Als, tænker du så ikke, at det ikke er så smart lægge et billede op af sin stemmeseddel?

- Det kan man synes, men det synes jeg faktisk ikke. De fleste ved, hvem jeg er i Mariagerfjord, og de fleste kender min holdning, så det kan jeg ikke se noget problem i.