Valutafond: Danske banker står stærkt

På fem år er Danmark blevet mere økonomisk robust.

Det konkluderer Den Internationale Valutafond i en dybdegående analyse af det danske finansielle system.

Nationalbanken har udsendt en pressemeddelelse, hvor det konkluderes, at de danske banker står stærkt i kampen mod corona.

'Her er resultaterne på linje med resultaterne i Nationalbankens stresstest, der viser, at de systemiske banker kan klare et hårdt covid-19-scenarie uden at bryde de lovmæssige minimumskrav til deres kapital,' lyder det.

Samtidig konkluderer rapporten fra valutafonden, at Danmark har taget stor skridt i forsøget på at undgå hvidvaskning.