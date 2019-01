Vampyr-par lever i polyamorøst forhold: Drikker blod fra donor-kæreste

Logan og Daley South fra Arizona lever som vampyrer. De er gift, men er i et polyamorøst forhold, hvor de deler kæreste og donor Ilona.

På den måde får ægteparret deres behov for blod opfyldt ved at prikke Ilona i fingeren to gange om måneden og drikke hendes blod.

Det fortæller de om i tv-programmet 'Extreme Love' på WeTv.

- Jeg kan ikke lide smagen af blod. Jeg finder det upraktisk at skulle gøre det ofte. Jeg er en, der behøver det, men jeg er ikke en stor fan af det. For Logen kan det være meget seksuelt, fortæller Daley South i programmet.

Parret har levet i et polyamourøst forhold så længe de har kendt hinanden. Logan startede med at date en anden kvinde, da han mødte Daley. Foto: WeTv-PR

Selvom parret begge to bruger hugtænder, behøver de ikke bide i kærestens hals og drikke blodet.

I stedet bruger de det udstyr, som diabetikere bruger til at prikke hul i deres fingre for at få blodet fra Ilona - inden de begynder at suge på hendes finger.

- Du får den helt rigtige mængde blod, uden at det bliver for meget, siger Daley.

De prikker hul i kærestens hud for at få blodet til at løbe. Foto: WeTv-PR

De selvproklamerede vampyrer fortæller, at det er en rigtig god idé at kende sin donor godt. Derfor tester de også Ilona for blodsygdomme hver sjette måned.

Tændt af blodet

Daley South drikker blodet, men hun finder det ikke seksuelt.

- Jeg bliver ikke tændt, mens jeg drikker blodet, forklarer hun. Men hun indrømmer at hendes mand finder det langt mere ophidsende.

Ilona forklarer også i programmet, hvordan hun oplever vampyr-fodringen.

- Der er en form for seksuel energi over det, du ved, fordi det er en, der tager dig ind.

Parret drikker fra fingeren, hvor de suger blodet ud. Foto: WeTv-PR

Ægteparret har været sammen i syv år. I alle de år har de været polyamorøse og set andre samtidig.

Parret er med i en klub, hvor der kun er 'mørke eksistenser'.

I klubben kan man få lov til at drikke blod, og alle medlemmerne tror på, at det skader dem, hvis de er for længe i solen.

- En vampyr er en person, der af en eller anden grund har brug for at få menneskelig energi. Enten i form af blod, psykisk energi eller seksuel energi for at forblive raske, fortæller Daley South.

Ilona synes det er en god oplevelse, når parret drikker hendes blod. Foto: WeTv-PR

Undgår solen

Logan og Daley sover selv om dagen for at undgå solen.

Hvis de to tilbringer for meget tid i solen, kan de få hovedpine og kvalme.

De tror selv på, at de er født til at være vampyrer.

- Den første gang, jeg drak blod, var det en virkelig intens oplevelse for mig. Hun husker det som en tørst, hun bare ikke kunne slukke. Selvom hun drak vand, blev hun ved med at tørste.

Første gang Logan drak blod var det en fantastisk oplevelse for ham.

- Første gang, jeg drak blod, var det en meget magtfuld oplevelse, jeg blev helt høj, og alle mine sanser blev skærpede, fortæller han.

Parret havde begge deres 'vampyr-opvågning' i deres teenageår.

Daley beskriver, hvordan hun har 'brug' for blod for at overleve. Foto: WeTv-PR

