Van Gogh-mysterium formodes opklaret

Det er måske ikke noget, der optager så mange danskeres hverdag, men i kunstkredse har det været lidt af et mysterium:

Hvor malede denne hollandske kunstner Vincent van Gogh sit sidste maleri inden han døde?

Maleriet, der på dansk har navnet 'Trærødder', er en farverig gengivelse af - ja, du gættede det - trærødder på et hidtil ukendt sted i år 1890.

Det særlige ved van Goghs sidste billede er, at det blev malet kort før hans død. Man mener, at han skød sig selv kort efter, at han havde malet billedet.

På trods af skudsåret formåede han at komme tilbage til Auberge Ravoux, hvor han havde opholdt sig i det, der endte med at blive hans sidste tid, og fik hjælp af to læger, men han døde omkring 30 timer efter skudafgivelsen.

Siden hans død har kunstinteresserede altså interesseret sig for, hvor han malede de sidste penselstrøg, men stedet - der ligger i Frankrig - er nu blevet fundet ved en tilfældighed.

Det oplyser van Gogh-museet i en pressemeddelelse.

Opdagelsen blev gjort af Wouter van der Veen, der er videnskabelig direktør på Van Gogh-instituttet i Auvers-sur-Oise, da han tilfældigt stødte på et postkort fra et tidspunkt mellem årene 1900 og 1910, som blandt andet viser en skrænt med træstammer og rødder.

Dette postkort, kaldet 'rue Daubigny, Auvers-sur-Oise' fangede kunstkenderens opmærksomhed. Foto: arthénon

Da han havde kendskab til van Goghs værker kunne han straks kende motivet, og i starten af coronakrisen begav han sig ud for at finde stedet, som den dag i dag stadig ligner det, som van Gogh malede med sine sidste strøg.

- Alt hvad der kan ses i dette gådefulde maleri har en forklaring baseret på, hvad der kan blive set på postkortet og på stedet: Bakkesidens udformning, rødderne, deres indbyrdes forhold, jordens opbygning og tilstedeværelsen af en stejl kalkstensmur.

- Beliggenheden er også i tråd med van Goghs vane med at tegne motiver i hans umiddelbare nærmiljø. Sollyset, som van Gogh malede, antyder, at hans sidste strøg blev udført sent på eftermiddagen, hvilket giver informationer om forløbet af denne dramatiske dag, der sluttede med hans fatale selvskade, siger Wouter van der Veen i pressemeddelelsen.

Et billede, der viser dele af postkortet gengivet i van Goghs farver. Foto: arthénon

Eksperter fra van Gogh-museet er enige med van der Veen i, at der må være tale om det rigtige sted, hvorfor man har lavet en træ-installation så besøgende kan se de originale trærødder på ansvarlig vis.

Skrænten som den ser ud i år. Foto: arthénon

Vincent van Gogh blev 37 år gammel.