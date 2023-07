Vand gør borgere utrygge

Efter et bakteriefund i drikkevandet i Syddjurs Kommune har anbefalingen lydt, at borgerne skal koge vandet fra hanen, inden det ryger i halsen.

Men det er sjovt nok ikke alle i kommunen, der er lige trygge ved, at drikkevandet er kontamineret med bakterier.

Det gælder eksempelvis Astrid Avalin Sørensen, der bor i byen Hornslet.

Over for TV 2 Østjylland kritiserer hun Hornslet Vandværk, fordi hjemmesiden ikke var opdateret med retningslinjerne for, at borgerne skulle koge vandet.

Kronisk sygdom

Hun har kronisk blærebetændelse, og hun har faktisk valgt at forlade Hornslet, mens vandet er forurenet.

- Nu har jeg kronisk blærebetændelse, som jo kommer af tarmbakterier. Hvorvidt det er en risikofaktor, er jeg ikke sikker på, men mit mentale helbred har det ikke så fedt med at skulle bade i vand, som er kontamineret med det, de siger, siger Astrid Avalin Sørensen til TV 2 Østjylland.

200 har ikke fået besked

Torsdag meddelte Hornslet Vandværk, at omkring 200 husstande i området ikke havde fået fået besked om kogepåbuddet.

Det har formanden for vandværket, Steen Christensen, beklaget over for mediet.

Der skal foretages to rene prøveresultater af vandet, før kogepåbuddet kan ophæves.