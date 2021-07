Vand i krypt med begravede konger

I starten af juli opdagede en af kirketjenerne i Roskilde Domkirke, at der var trængt vand ind i kælderen under Frederik V's nyklassicistiske kapel, hvor en række af de sidste konger af slægten Oldenborg er begravet.

Der stod omkring fem centimeter vand i kælderen, men der er tilsyneladende ikke sket nogle alvorlige skader.

Det skriver lokalmediet Sjællandske Medier.

Formanden for Domsognets menighedsråd, Anne Rosendal, fortæller til Ritzau, at vandet blev opdaget om aftenen den 2. juli af en kirketjener.

Der blev tilkaldt skadeservice og VVS-folk til kirken, hvor der blev støvsuget vand op natten over.

- Man troede selvfølgelig, at det var et sprængt vandrør, fordi vandet var klart. Men det var det ikke. Der går en stor spildevandsledning tværs over domkirkepladsen, og det var åbenbart der, at der var noget galt, fortæller hun.

Der er ikke mere vand i kælderen, men lørdag står der fortsat affugtere i kælderen for at sikre, at al fugten er ude.

- Der er ikke mere i det end som så. Men det er godt, der ikke skete mere, siger Anne Rosendal.

Hun har fået at vide af en af medarbejderne i kirken, at det er sket en enkelt gang før for mange år siden.